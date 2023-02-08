TF1: улицы Парижа перекрыли 500 тракторов

Во Франции разразились протесты против инициативы правительства о запрете инсектицидов-неоникотиноидов. Как передаёт корреспондент TF1, протестующие фермеры из разных уголков Франции приехали в Париж на тракторах, чем немало удивили горожан.
Сегодня утром на улицы Парижа выехало больше 500 тракторов.
ПРОТЕСТУЮЩИЙ:Люди оборачиваются, снимают видео, и это людей сильнее впечатляет.
И на самом деле это не остаётся незамеченным.
ПРОХОЖИЙ:Видеть тракторы в Париже удивительно, не так ли?
ПРОХОЖАЯ:Это важнее и серьёзнее, чем скутеры на тротуаре. У них очень громкие клаксоны. И само дело важное.
Они собрались со всех четырёх сторон Франции, чтобы выразить свой протест против запрета неоникотиноидов. Это инсектициды, которые используются, в частности, при выращивании сахарной свёклы. Фермер Эрик Делорм очень обеспокоен.
ЭРИК ДЕЛОРМ, фермер, выращивающий сахарную свёклу:Чтобы вам показать порядок цифр, это по сто тысяч евро торгового оборота на экспорт в месяц. Если я в этом году уйду в минус, то всё, я выхожу из дела.
Теперь очень сложно будет исполнять контракты, которые были заключены с промышленниками.
СТЕФАН МОРЕН, фермер:Урожай от 30 до 50 тонн с гектара как минимум. Мы подписали контракты. Что делать, как всё будет — мы не знаем.
Если инсектициды запретят в любой форме на всей территории Франции, большая часть фермеров Европы будут продолжать распылять их на свои растения.
АЛЕКСАНДР ПЕЛЕ, фермер:Мы приехали сюда, чтобы также раскритиковать это искажение принципа конкуренции в Европе, когда какие-то продукты разрешаются в Европе, но не во Франции. Так что мы оказываемся в очень неправильной конкуренции.
Делегацию приняли в министерстве сельского хозяйства, где они получили отсрочку: используйте инсектициды, пока мы не нашли другое вещество, менее вредное для окружающей среды. Пока протестующие ожидали, они повторяли вот что.
ПРОТЕСТУЮЩИЙ:Мы гордимся тем, что кормим страну, население, тем, что всем помогаем найти питание, которое им подходит.
Выращивание, транспортировка, производство сахара, а также биотоплива — сфера сахарной свёклы даёт сегодня пропитание 45 тысячам человек во Франции.
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