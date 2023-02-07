BFM TV: «исторический момент» — депутат «Непокорённой Франции» указала на несогласие французов с планами правительства

Депутат оппозиционной «Непокорённой Франции» Орели Труве в эфире BFM TV заявила о том, что подавляющее большинство французов возражают против предложенной Макроном пенсионной реформы. При этом Труве не считает, что многочисленные поправки, внесённые её партией, мешают проведению реформы: по её словам, правительство само мешает, дав всего две недели для её обсуждения в парламенте.

ОРЕЛИ ТРУВЕ, депутат «Непокорённой Франции» от Сен-Сен-Дени: Сперва я напомню, что сейчас более 80 процентов французов против этой пенсионной реформы. Я обрисовываю сложившуюся ситуацию.

ЖАН-БАТИСТ БУРСЬЕ, ведущий BFM TV: Осторожнее с цифрами — рядом с нами специалист по общественному мнению.

ЭКСПЕРТ: Согласно последним опросам, 71 процент. Но, в любом случае, тенденция…

ОРЕЛИ ТРУВЕ: Это зависит от опроса, да. Но, в любом случае, такая тенденция продолжает расти, то есть растёт число французов, которые против пенсионной реформы. Чем больше высокопоставленные правительственные чиновники говорят в популярных телепрограммах, тем больше в опросах растёт число французов, которые против этой реформы, потому что они хорошо понимают суть этой реформы — отложить на два года минимальный возраст выхода на пенсию. В этом и проблема, вот против чего возражают французы. Более 2,8 миллиона человек вышли на улицы, а поддерживают текущие протесты больше половины французов. Так что сейчас мы переживаем исторический момент, когда французы — или подавляющее большинство французов — не согласны с тем, что предлагает правительство.

ЖАН-БАТИСТ БУРСЬЕ: То есть вы так и говорите: французы этого не хотят, и мы не хотим этому мешать? Вы мешаете правительству? 20 тысяч поправок (предложенных к пенсионной реформе. — ИноТВ), из которых 18 тысяч — от вашей партии?

ОРЕЛИ ТРУВЕ: Мешает правительство, которое даёт чрезвычайно мало времени для дебатов, — я вам напоминаю, это скрытая форма статьи 49.3 Конституции, — чтобы… Нам в Национальном собрании дали меньше двух недель для обсуждения важнейшего для французов законопроекта. Это совершенно возмутительно! Вот что мешает. Мы хотим недели и даже месяцы, необходимые для обсуждения законопроекта, который затронет всех французов. Имейте в виду, что для многих — например, это мой случай, — для многих он означает дополнительно два года лишений, ещё два года работы, в то время как в этой реформе нет необходимости.