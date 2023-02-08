BFM TV: во Франции некоторые родители не могут оплачивать подорожавшие школьные обеды
Дженнифер платит чуть меньше 200 евро в месяц за школьные обеды своих детей. В этом году эта сумма вырастет, потому что мэрия города Роман-сюр-Изер решила с 1 января повысить стоимость обедов на 15 процентов вне зависимости от семейного коэффициента. По словам Дженнифер, это немыслимо.
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