France 2: во Франции предпринимателям для сокращения расходов приходится работать по ночам

Рост тарифов на электроэнергию вынудил многих владельцев малого бизнеса во Франции перейти на ночной режим работы, рассказывает France 2. Благодаря более дешёвым тарифам им удаётся значительно сократить расходы, что позволит компаниям продержаться на плаву до получения финансовой помощи от государства.

Эти предприниматели никогда бы не подумали, что ради приготовления блинов или глажки рубашек им придётся пожертвовать сном. Из-за роста цен на электричество, однако, работа этих энергозатратных приборов в пиковые часы невозможна.

Когда город Динан засыпает, Валери Оффре начинает свой рабочий день. Уже на протяжении многих недель она включает шесть стиральных машин в одно и то же время.

ВАЛЕРИ ОФФРЕ, хозяйка прачечной: Я жду 22 часов вечера, чтобы воспользоваться ночными тарифами, потому что днём стирать больше невозможно. Так что теперь я включаю машинки во время ночного тарифа с 22 часов вечера до 6 часов утра.

Ещё несколько месяцев назад ежемесячно она платила тысячу евро, однако из-за роста цен на электроэнергию её счёт вырос в четыре раза. Для предпринимательницы такая ситуация оказалась невыносимой.

ВАЛЕРИ ОФФРЕ: У меня компания, которую я очень люблю. Я создала её девять лет назад. У меня работают два сотрудника, и их я тоже не могу бросить на произвол судьбы. Так что я делаю всё что можно, чтобы их спасти. Если у меня не будет получаться, тогда ничего не поделать, но я делаю всё возможное, чтобы выбраться из этой ситуации.

Только недавно ей удалось договориться с поставщиком электричества, чтобы воспользоваться ограничением тарифов до 280 евро за МВт/ч. Такой помощи не хватит для возвращения к привычному распорядку дня, потому что Валери придётся продолжить работать не только ночью, но и днём, чтобы принимать заказы.

ВАЛЕРИ ОФФРЕ: Можете забрать в субботу. Отлично!

КЛИЕНТ: Спасибо. До свидания.

ВАЛЕРИ ОФФРЕ: Спасибо, до свидания.

Здесь все жители опасаются, что местным предпринимателям придётся прекратить работу.

ЖИТЕЛЬНИЦА ДИНАНА: Я очень волнуюсь за всех мелких предпринимателей — в конце концов, электричество стоит жутко дорого. Например, булочные, конечно, прачечные, а также рестораны, которые сильно пострадают.

Как Валери Оффре, Ксавье Лоэаку приходится работать по ночам. Ежедневно в его блинной пекут по шесть тысяч блинов, поэтому счёт подскочил с 2500 до 8500 евро в месяц. Так что пять из его десяти сотрудников теперь работают с 22 часов вечера.

КСАВЬЕР ЛОЭАК, директор блинной: Конечно, за ночные часы работы доплачивается 25 процентов, но мы сильно сократили потребление электроэнергии по сравнению с ночными тарифами, так что нам всё-таки удаётся сократить расходы, несмотря на повышенную зарплату.

Сотрудники поменяли образ жизни, чтобы спасти компанию и рабочие места. В свои 57 лет Коринн Рескурио уже 30 лет заведует этим магазином.

КОРИНН РЕСКУРИО, заведующая блинной: Если этого не сделать, мы закроемся. Компания маленькая. Да, для меня это личный выбор. Мы пережили эпидемию коронавируса, и теперь не можем закрыться из-за счетов за электричество.

Работа по ночам — это временное решение для сокращения потребления электроэнергии, пока их заявку на материальную помощь не одобрит государство.