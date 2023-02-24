Слишком много исключений: Die Zeit объяснила, почему Польша блокирует новый пакет антироссийских санкций
Страны — члены ЕС не смогли согласовать запланированный десятый пакет антироссийских санкций, сообщает Die Zeit. По информации, полученной от европейских дипломатов, Польша заблокировала штрафные меры из-за исключений, позволяющих импортировать в Евросоюз российский синтетический каучук.
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