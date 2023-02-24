BFM TV: Европа так и не преодолела зависимость от российских удобрений

Хотя после начала СВО на Украине Брюссель значительно сократил импорт удобрений из России, отказаться от них полностью он так и не сумел, сообщает BFM TV. По информации французского канала, остальные крупные экспортёры подкормок просто не смогли заместить российскую химию целиком, а собственные производители Европы были вынуждены сократить мощности из-за роста цен на газ — и до сих пор не восстановились.

Конфликт на Украине вновь напомнил о том, что у Европы вряд ли получится обходиться без России в плане удобрений — ведь Москва по-прежнему остаётся одним из мировых лидеров как по производству самих подкормок, так и в плане добычи сырья для них, сообщает BFM TV.

Как заявил в интервью французскому каналу директор по вопросам международных отношений Всеобщей ассоциации производителей пшеницы Франции (AGPB) Николя Ференси, хотя импорт удобрений из России сразу после начала специальной военной операции на Украине практически прекратился, уже к концу минувшего года он уже восстановился.

У Европы есть собственное произвоство удобрений, но полностью обеспечить спрос на этот важный товар она всё же не способна, пишет сайт BFM. К моменту начала СВО большую часть азотистых удобрений, используемых на европейских полях, поставляла Россия; кроме того, на неё же приходилась и значительная доля аммиака, из которого производят подкормки этого типа и который сам синтезируется из природного газа — ещё одного ресурса, наличествующего у России с избытком, разъясняет корреспондент канала.

Нельзя забывать и о том, что на Россию и её «ближайшего союзника» Белоруссию приходится 40% мирового оборота калия, который наряду с азотом и фосфором является одним из элементов, необходимых растениям для роста помимо кислорода и потому содержащихся в большинстве удобрений, пишет автор.

После начала СВО привлечь европейских покупателей смогли другие поставщики удобрений, включая Алжир, Египет и Катар, а также крохотное карибское государство Тринидад и Тобаго, которое является крупным экспортёром аммиака, говорится в материале BFM TV. Впрочем, по информации канала, в полной мере заместить Россию они не смогли. Вдобавок, как отметил в интервью BFM директор по экономическим вопросам профсоюза «Сельскохозяйственная кооперация» Кантен Матьё, введённые в отношении Москвы санкции ЕС предусматривали не полное прекращение импорта удобрений, а лишь органичение по объёму их закупок, что дало европейским предприятиям возможность запастись впрок.

И всё же на практике ситуация остаётся крайне нестабильной, сообщает BFM. «Получить достаточно ясное представление об обстановке мы пока не можем — времени прошло ещё слишком мало», — признался в беседе с журналистом канала господин Матьё. Как подчёркивает сам корреспондент, такая оценка тем более верна, что ещё до начала конфликта на Украине рынок удобрений уже пошатнуло резкое восстановление экономики после пандемии, из-за которого производители просто перестали угоняться за спросом — и в результате резкий рост цен на удобрения начался ещё в начале 2021-го. С тех пор они успели стабилизироваться и даже начали сокращаться, однако рынок по-прежнему пребывает в весьма уязвимом состоянии, констатирует автор.

Европейские производители также были вынуждены ещё до СВО резко сократить объёмы производства удобрений в связи с высокими ценами на газ, на который приходится 80% себестоимости производства аммиака: к сентябрю 2022 года не работало уже 70% производственных мощностей в Европе, пишет сайт BFM. С тех пор ситуация несколько улучшилась, но отдельные заводы пока ещё работают не в полную силу: на данный момент простаивают 20-30% мощностей на континенте, передаёт канал.

При этом спрос на удобрения упал: из-за резкого роста цен часть сельхозпроизводителей начали переключаться на менее требовальные в плане подкормки культуры, включая рапс и подсолнух, — а ещё более привлекательными их сделал рост цен на растительные масла, отмечается в материале BFM. Другие же просто стали экономить: по данным французского Союза производителей удобрений (Unifa), объём поставок подкормок во Францию к сельскохозяйственному сезону 2022—2023 года сократился по сравнению с прошлым сезоном на 24%.

Как предупредил Кантен Матьё, последствия боевых действий на Украине в минувшем сезоне оказались относительно мягкими просто потому, что к моменту начала СВО основная часть работ по распределению удобрений на полях была завершена. «По-настоящему мы сможем оценить эффект в 2023 году», — заявил эксперт.

По информации BFM, в этом году период внесения удобрений начнётся через несколько недель и будет продолжаться вплоть до апреля. Между тем если удобрений будет меньше, то упадёт и урожайность, особенно если погодные условия окажутя не слишком благоприятными — а это значит, что в краткосрочной перспективе российские удобрения останутся незаменимыми, предполагает корреспондент канала. «Европа на данный момент обеспечить себе полную самодостаточность не способна», — убеждён Николя Ференси.

Как отмечает журналист BFM, в плане фосфора и калия континент в принципе не может стать полностью независимым от импорта, поскольку на его территории просто нет нужных полезных ископаемых. Что же касается азотистых удобрений, ситуацию получится улучшить только в перспективе. Отдельные европейские производители делают ставку на производство водорода для аммиака посредством электролиза воды — это значительно увеличивает его себестоимость, но при нынешних ценах технология становится рентабельной. Вместе с тем пока она остаётся экспериментальной, а к тому же требует больших затрат электроэнергии, что для Европы на данный момент само по себе является проблемой, пишет автор материала.