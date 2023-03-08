Польский политик: если на Западе решат договариваться с Москвой, с Варшавой считаться не будут

Благодаря украинскому конфликту Польша получила свои «пять минут славы», ведь она стала главным пунктом переброски техники для Киева и главным пристанищем беженцев. Однако скоро ситуация может кардинально измениться, уверен политик Кристиан Каминский. В интервью Radiо WNET он предположил, что США и Западная Европа быстрее наладят отношения с Москвой, чем Варшава, которой, впрочем, даже не будет отведено место за столом мирных переговоров.

Польский политик от партии «Конфедерация» Кристиан Каминский уверен, что перспектива завершения украинского конфликта приближается, но вместе с ним Россия никуда не исчезнет. «К сожалению, возможно, нам придётся жить в ситуации, когда в Белоруссии на постоянной основе будут находиться десятки тысяч российских солдат», — сказал он Radiо WNET. Политик предупредил, что Россия останется для Польши соседом, поэтому ей надо уже начинать думать о том, как эти отношения можно будет наладить.

«Наверное, никто не думает, что в ближайшие десятилетия будут продолжаться постоянные трения, пограничные сражения и так далее. Эта ситуация так или иначе нормализуется», — оценил политик. Более того, по его мнению, США и Западная Европа быстрее найдут общий язык с Россией, нежели Варшава.

Он согласен с тем, что за плохие отношения с польской стороной главным образом ответственна Москва. «Исторически сложилось так, что это они на нас нападали, а не мы на них… Однако необходимо думать с перспективой на будущее, и это должны делать политики», — подчеркнул Каминский. Он также обратил внимание на то, что существует много признаков того, что мировые державы начали потихоньку думать о том, чтобы положить конец украинскому конфликту. Несмотря на то что СМИ об этом не пишут, потери украинской армии в ходе боевых действий тоже очень существенные, добавляет он.

По его словам, Варшаве также не будет отведено место за столом мирных переговоров. «Мы не участвовали в нормандском формате и сейчас не будем участвовать в мирных переговорах… Если бы мы представляли собой экономическую, промышленную, военную или дипломатическую силу на таком уровне, чтобы могли влиять на происходящее, тогда наше мнение было бы весомым. Пока у нас этого нет, с нашим мнением никто считаться не будет», — добавил политик.

Одновременно он признал, что на сегодняшний день позиция Польши выросла, и этим ей, безусловно, следует воспользоваться в плане реализации национальных интересов. «Польша -— это пограничная страна, через которую поступает вооружение Украины, здесь останавливаются беженцы. Поэтому положение Польши на международной арене в Европе изменилось», — отметил он. Каминский, однако, предупреждает, что эти изменения носят скорее временный характер. Он напомнил, что Германия устами своего посла дала понять, что у Польши сейчас есть свои «пять минут славы». «…но эти минуты истекут, поэтому мы должны использовать это время с максимальной для себя пользой. В будущем может всё вернуться к прежней ситуации», — объяснил он.

В беседе политик также предложил не забывать о соседней Германии, с которой, хотя у Польши и имеются противоречивые интересы, есть также много общих. Он напомнил, что Германия — крупнейший партнёр Польши, с которым оно просто-напросто не может позволить себе враждовать, ведь Польша остаётся в Европе, а её союзник США могут в один прекрасный день уйти с этого континента.