Biznes Alert: упустили из виду — в стремлении избавиться от российской энергозависимости Запад даже не вспомнил о ядерной энергетике

После начала украинского конфликта Запад и Европа в основном сосредоточились на обретении независимости от российского газа, нефти и угля, однако совершенно забыли про ядерное сотрудничество, отметил польский профессор Кацпер Шулецкий. В интервью Biznes Alert он объяснил, что «Росатом» остаётся крупнейшим мировым игроком в этой области и, продолжая традицию СССР, он устанавливает долгосрочные тесные отношения с многими странами мира.

«Часть экспертов утверждала, что зависимость в ядерной области от России — это вовсе не большая проблема, принимая во внимание особенности этого сектора, однако странам НАТО необходимо присмотреться к этому более внимательно», — сказал в интервью порталу Biznes Alert польский профессор Кацпер Шулецкий из Норвежского института международных отношений.

Он стал соавтором недавней статьи в Nature Energy о масштабах международной активности России в атомной сфере в контексте украинского конфликта. По его словам, причина более подробного анализа международной деятельности «Росатома» и его дочерних компаний крылась в том, что после начала украинского конфликта много говорилось именно о зависимости Европы от российского газа, нефти и угля и очень мало — об атомной отрасли. «… А ведь «Росатом» — крупнейший мировой игрок в этой области», — подчеркнул он.

В интервью профессор указал на то, что определённые страны ЕС закупают российские технологии и топливо — в итоге эта зависимость варьируется в рамках 20—40%. «Это большая проблема, которую до сих пор упускали из вида. Мы полагаем, что эта зависимость имеет значение и о ней необходимо говорить», — подчеркнул Кацпер Шулецкий. «Но на самом деле большая активность «Росатома» прослеживается скорее за пределами Европы, в развивающихся странах», — добавил он. По его словам, на фоне украинского конфликта происходит расхождение в действиях стран НАТО и стран южного полушария. Он уверен, что эти различия будут лишь увеличиваться; более того, «Росатом» — очень важный элемент российской энергетической дипломатии и составляющая часть российской мягкой силы, который тесно сотрудничает с МИД РФ.

Шулецкий обращает внимание и на то, что «Росатом» официально сотрудничает с 54 странами мира. По оценкам, после начала украинского конфликта корпорация продолжает вести 73 проекта в 29 государствах. «Это по-прежнему очень большая активность, которая превращает «Росатом» в лидера на мировом атомном рынке», — отметил он.

По его словам, такое положение дел не должно вызывать удивления, ведь до полной коммерциализации СПГ торговля газом ограничивалась лишь соседними странами, куда доходили трубопроводы. В свою очередь, ядерные технологии можно продавать по всему миру — в Африку, Южную Азию, Южную Америку. Страны этих регионов не в состоянии построить АЭС самостоятельно ввиду отсутствия опыта, ноу-хау и финансовых ресурсов. «И вот приходит добрый дядя из Москвы и говорит: «Мы всё вам устроим». Если вы не в состоянии себе их позволить, наши банки сделают вам предложение по кредиту. Если у вас нет инженеров, мы их обучим: пусть приедут в Москву или Петербург, мы дадим им стипендии — или пришлём своих. А деньги вернёте с продажи энергии с реакторов, когда они уже будут построены», — разъяснил он.

Эти отношения аналитик называет долгосрочной зависимостью, которая поддерживает

положительный образ России в качестве технологически развитой страны и её вклад в глобальное развитие как наследницы СССР. Именно такой славой он пользовался в южном полушарии.

Одновременно Шулецкий обращает внимание на то, что такого рода тесные связи с Россией имеют множество последствий в плане безопасности. Несмотря на то что «Росатом» ориентирован на собственную прибыль, тем не менее это ещё и элемент российской мягкой силы, а также опасное «энергетическое оружие». Благодаря ему Москва имеет в своих руках целый спектр зависимостей и связанных с ними политических инструментов, которые она может, но вовсе не должна использовать.

Российский концерн ведь не только строит АЭС в других странах, но и эксплуатирует их.

Беспокойство вызывает член НАТО Турция, которая в будущем, по сути, передаст в руки

третьей страны, то есть России, управление частью своей критической инфраструктуры — АЭС. По мнению аналитика, это открытое приглашение к гибридной деятельности. В группе высокого риска также находится Венгрия и Словакия, и особенно Армения. Беспокойство вызывают также центры ядерных исследований, которые многие привылки называть нулевой угрозой. Профессор говорит, что если в Россию приглашаются на обучение инженеры, то они потенциально могут стать лоббистами, если не агентами влияния. «Страны НАТО должны следить за этой активностью, потому что прошлый год научил нас тому, что раз существует даже гипотетический риск угрозы, то она может неожиданно материализоваться», — предупредил он.

По мнению эксперта, вопрос зависимости Чехии, Словакии, Венгрии или Испании от российского топлива — тема, которую ЕС также предстоит решить. Если в долгосрочной перспективе ядерный сектор должен стать элементом энергетической безопасности, а не источником потенциальных угроз, то Европе пора начать полагаться на свои собственные возможности по производству топлива. На сегодняшний день они есть у Франции. «Когда, однако, речь заходит о введении санкций, мы должны сначала ответить на вопрос, чего мы хотим добиться с их помощью и как спланировать их так, чтобы они были болезненными в большей степени для агрессора, чем для нас самих», — объяснил аналитик. Также, по его мнению, сложно сказать, в какой степени ЕС способен добиться такого отказа от стран, которые на сегодняшний день намного более позитивно относятся к России, чем сама Европа.