Fakt: оторваны от контекста — польские дипломаты поспешили опровергнуть слова посла о конфликте с Россией

Польский посол во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил, что Варшава вступит в конфликт с Москвой, если Киев потерпит поражение. Однако, как пишет fakt.pl, посольство Польши уже поспешило опровергнуть его высказывание, заявив, что слова дипломата вырваны из контекста.

Одной из главных тем интервью посла Польши во Франции Яна Эмерика Росцишевского французскому телевидению LCI был продолжающийся конфликт на Украине. Дипломат предположил, что может сложиться такая ситуация, когда у Варшавы не будет другого выхода, кроме как присоединиться к противостоянию с Россией.

«Так что если Украина сегодня не защитит свою независимость, мы будем вынуждены включиться в этот конфликт, потому что главные ценности, которые являются основой нашей цивилизации, находятся под угрозой. Поэтому у нас не будет выбора»», — заявил Ян Эмерик Росцишевский.

Журналисты попросили Министерство иностранных дел Польши объяснить столь грозные слова посла. Заместитель министра иностранных дел Павел Яблонский признался, что на данный момент из высказываний польского дипломата он слышал только отдельные фразы. А для того, чтобы иметь возможность прокомментировать слова посла, ему нужно ознакомиться со всем контекстом разговора.

«Я предполагаю, что это всего лишь одна отдельная фраза из более длинной речи», — пояснил порталу fakt.pl Павел Яблонский.

На заявление посла уже отреагировали некоторые польские политики. По мнению члена комитета сейма по иностранным делам депутата Мацея Гдули, в этом случае может рассматриваться даже увольнение с должности.

«Польский посол во Франции, заявляющий о том, что мы вступим в конфликт с Россией, если Украина не будет справляться сама, определённо превысил свои полномочия и должен быть просто отстранён от должности», — написал в социальных сетях Гдули.

В посольстве Польши во Франции также дали комментарий: высказывание посла Росцишевского взято в отрыве от контекста, в котором оно прозвучало.

«В получасовой беседе с журналистом посол Росцишевский заявил о необходимости поддержки Украины союзниками. Он также говорил об угрозе, которую Россия представляет для Европы и её ценностей. Если полностью прослушать всю беседу, можно понять, что в ней не было обещания непосредственного участия Польши в конфликте, а лишь предупреждение о последствиях, которые может иметь поражение Украины: возможность нападения или вовлечения Россией в вооружённый конфликт других стран Центральной Европы, возможность того, что Россия нападёт на другие страны Центральной Европы — на Балтийские государства и Польшу — или втянет их в вооружённый конфликт. Об этом же ранее предупреждал президент Лех Качиньский. Высказывание посла Росцишевского вписывается в русло этой оценки, в этом смысле и следует понимать цитируемый отрывок из высказывания продолжительностью несколько секунд.

В других фрагментах беседы посол ясно говорит, что Польша не участвует в конфликте с Россией, но делает всё возможное, чтобы помочь Украине защититься. Поиск сенсационного высказывания, не вписывающегося в последовательно предпринимаемые Польшей в течение года действия, направленные на то, чтобы помочь Украине победить в этом конфликте, чтобы он не распространялся далее в направлении Европы и Польши, следует рассматривать в категориях злой воли», — пояснили польские дипломаты.