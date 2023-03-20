DM: Джонсону предстоит серьёзный разговор в парламенте — и свою стратегию защиты он обнародует заранее

Экс-глава британского правительства Борис Джонсон заблаговременно опубликует показания в свою защиту, которые он должен будет представить в британском парламенте в среду в ходе разбирательств, касающихся «партигейта», пишет Daily Mail. По данным газеты, бывший премьер будет настаивать на том, что нарушал карантинные ограничения непреднамеренно.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ближайшее время опубликует подробные разъяснения касательно так называемого «партигейта» — скандала из-за вечеринок, которые организовывались в резиденции главы правительства в самый разгар пандемии коронавируса, когда в Соединённом Королевстве действовали жёсткие карантинные меры, узнали журналисты Daily Mail.

Как напоминает издание, Джонсон в среду предстанет перед комитетом британского парламента по привилегиям, которому предстоит установить, ввёл ли экс-премьер в заблуждение своих коллег по правительству, организуя вечеринки, и затем «решить его политическую судьбу». Между тем, свою стратегию защиты Джонсон решил обнародовать заранее, пишет газета.

По данным DM, бывший глава правительства расскажет членам парламента, что его советники прямо заявили ему, что вечеринки на территории резидениции премьера не являются нарушением коронавирусных ограничений. При этом в качестве основного вещественного доказательства в подтверждение своих слов он будет использовать ставшие знаменитыми фотографии с вечеринок, где запечатлён сам Джонсон, занимавший в ту пору пост секретаря кабмина Саймон Кейс и другие чиновники правительства, лица большинства из которых размыты.

Согласно сообщениям источников Daily Mail, комитет по привилегиям успел опросить более двух десятков функционеров, многие из которых тоже попали на снимки, однако пока ни один из них не заявил, что на момент проведения вечеринок чётко понимал, что мероприятия проводятся в нарушение карантинных мер.

По информации DM, Джонсон также, вероятно, подчёркнет в своих показаниях, что вечеринки проводились для того, чтобы поднять боевой дух правительства, чиновники которого в то время практически перманентно пребывали в состоянии стресса.