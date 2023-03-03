DM: Борис Джонсон рушил рождественские планы миллионов британцев, пока его сотрудники веселились на вечеринке

Пока сотрудники офиса бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона распивали алкоголь на вечеринке, сам Джонсон разрабатывал планы по ужесточению ограничений для обычных граждан, сообщает Daily Mail. Менее чем через 24 часа премьер объявил о запрете британцам на поездки к родственникам и друзьям на Рождество.

Вокруг бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона разгорается очередной скандал, пишет Daily Mail. Как удалось выяснить высокопоставленной сотруднице аппарата британского правительства Сью Грей в ходе расследования о вечеринках на Даунинг-стрит на фоне карантина, сотрудники офиса бывшего премьера веселились всю ночь напролёт, пока сам Джонсон принимал решение об ужесточении коронавирусных ограничений.

18 декабря 2020 года на Даунинг-стрит состоялась вечеринка, в ходе которой государственные служащие распивали спиртные напитки, разливая вино на стены зала пресс-центра. В то время пока они веселились, Джонсон сидел в кабинете министров и разрабатывал планы по ужесточению ограничений для обычных граждан.

Менее чем через 24 часа после этого политик, тогда занимавший пост премьер-министра, разрушил рождественские планы миллионов британцев. Джонсон объявил о карантине для «наиболее пострадавших районов», в том числе для районов Лондона, Юго-Восточной и Восточной Англии, также отметив, что британцы не смогут посетить своих родственников и друзей на Рождество.

«Эти районы перейдут на новый, четвёртый уровень... Это означает, что жители этих районов должны оставаться дома, кроме некоторых исключений, установленных законом. Во-вторых, мы выпускаем новые рекомендации по поездкам... Мы просим всех, вне зависимости от уровня ограничений, оставаться дома», — объявил Джонсон.

И это всего через три дня после того, как премьер заявил, что «было бы неправильно привлекать к уголовной ответственности людей, которые просто хотят провести время со своими близкими на Рождество».

Как отмечает издание, время проведения вечеринки было установлено по временным меткам на сообщениях в WhatsApp, которыми обменивались бывший министр здравоохранения Мэтт Хэнкок и секретарь кабинета министров Саймон Кейс.

Daily Mail напоминает, что ранее на этой неделе стало известно, что Хэнкок призывал правительство заставить полицию пресекать нарушения коронавирусных ограничений. Из попавших в распоряжение британских СМИ переписок стало известно, что высокопоставленных офицеров полиции вызывали на Даунинг-стрит, чтобы приказать им быть более строгими с общественностью.

Из сообщений также стало известно, что Джонсон опасался, что слишком рано ввёл второй общенациональный локдаун. Своими опасениями бывший премьер поделился в частной переписке, после того как ему сообщили, что моделирование, на основе которого он принял решение, неправильно прогнозировало уровень смертности от коронавируса.