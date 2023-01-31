Le Figaro: заведомая ложь — в Кремле опровергли слова Джонсона об угрозах ракетами со стороны Путина

Кремль обвинил бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во лжи относительно его заявлений по поводу якобы угроз Владимира Путина применить ракеты. Как пишет Le Figaro, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также допустил, что Джонсон просто мог не так понять, что ему сказал президент Путин.

Бывший британский премьер-министр заявил, что Владимир Путин незадолго до начала спецоперации на Украине угрожал применить российские ракеты. Как пишет Le Figaro, Кремль обвинил бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во лжи.

«То, что сказал господин Джонсон, — неправда. Либо это заведомая ложь, но тогда с какой целью она высказана? Непонятно. Либо это непреднамеренная ложь, и Джонсон просто не понял, что ему сказал президент Путин», — заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее Борис Джонсон рассказал в документальном фильме, что президент России Владимир Путин «как бы угрожал» ему перед спецоперацией на Украине.

«В какой-то момент он мне как бы так угрожающе сказал: «Борис, я не хочу тебе зла, но ты ведь знаешь: для ракеты это дело одной минуты!» Или что-то вроде этого мне Путин сказал», — заявил Джонсон.

Как отмечает издание, Песков попытался понять, где могло возникнуть непонимание.

«Говоря об опасностях для России, Путин отметил, что в случае расширения НАТО на территорию Украины возникнет опасность размещения американских ракет на наших границах. А Украина так близко, что ракета оттуда долетит до Москвы за несколько минут. Если Борис Джонсон почему-то подумал, что она долетит до него, то возникла весьма неловкая ситуация, недоразумение», — добавил Песков.