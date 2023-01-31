Le Figaro: заведомая ложь — в Кремле опровергли слова Джонсона об угрозах ракетами со стороны Путина
Бывший британский премьер-министр заявил, что Владимир Путин незадолго до начала спецоперации на Украине угрожал применить российские ракеты. Как пишет Le Figaro, Кремль обвинил бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во лжи.
«То, что сказал господин Джонсон, — неправда. Либо это заведомая ложь, но тогда с какой целью она высказана? Непонятно. Либо это непреднамеренная ложь, и Джонсон просто не понял, что ему сказал президент Путин», — заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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