Independent: Джонсон уже заработал более £1 млн на выступлениях после своей отставки
Спустя два месяца после своего вынужденного ухода с Даунинг-стрит бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже заработал более £1 млн всего за четыре публичных выступления. Поскольку Джонсон остаётся действующим депутатом, работающим в Аксбридже и Южном Руислипе, эта информация была опубликована в обновленённом реестре финансовых интересов депутатов, поясняет The Independent.
Согласно этим данным, доходы Джонсона включали, в частности, гонорар в размере £277723 от инвестиционной банковской компании Centerview в Нью-Йорке, £261652 — от издания Hindustan Times в Индии, £215275 — от компании Televisão Independente за выступление в Лиссабоне и ещё £276000 — от страхового брокера из США в сентябре, сообщается в статье.
Кроме того, бывший премьер-министр также получил более £40 тыс. в качестве бесплатного жилья от лорда Бэмфорда и его жены после того, как в сентябре освободил прежние резиденции на Даунинг-стрит и Чекерс, пишет The Independent. Причём Джонсон принял эту спонсорскую поддержку, хоя сам он частично владеет тремя домами в Оксфордшире, Лондоне и Сомерсете соответственно, подчёркивается в статье.
Семья Бэмфорд также вложила более £23800 в организацию торжеств во время свадьбы Джонсона этим летом. Эта сумма прошла как покрытие расходов на аренду праздничного шатра, переносных туалетов, цветов и декораций, оплата работы официантов, организация южноафриканского барбекю и фургона с мороженым, сообщает The Independent.
Примечательно, что в опубликованных декларациях также говорится о том, что действующий премьер-министр Великобритании Риши Сунак получил на свою предвыборную кампанию три пожертвования, сообщается в статье. Эти суммы включали £2000 от управляющего активами Джеймса Дайнера, £4000 — от Марка Футтера и £2000 — от доктора Сельвы Панкая, владельца частной образовательной компании Regent Group, поясняет The Independent.
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