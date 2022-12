Independent: Джонсон уже заработал более £1 млн на выступлениях после своей отставки

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже успел заработать в общей сумме более £1 млн за четыре выступления, которые он сделал на протяжении двух месяцев с момента своей отставки, сообщает The Independent. Джонсон также принял в дар более £40 тыс. в виде бесплатного жилья от спонсора тори лорда Бэмфорда и его жены, хотя сам экс-премьер — частичный владелец трёх домов в Оксфордшире, Лондоне и Сомерсете, говорится в статье.

Спустя два месяца после своего вынужденного ухода с Даунинг-стрит бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже заработал более £1 млн всего за четыре публичных выступления. Поскольку Джонсон остаётся действующим депутатом, работающим в Аксбридже и Южном Руислипе, эта информация была опубликована в обновленённом реестре финансовых интересов депутатов, поясняет The Independent.



Согласно этим данным, доходы Джонсона включали, в частности, гонорар в размере £277723 от инвестиционной банковской компании Centerview в Нью-Йорке, £261652 — от издания Hindustan Times в Индии, £215275 — от компании Televisão Independente за выступление в Лиссабоне и ещё £276000 — от страхового брокера из США в сентябре, сообщается в статье.



Кроме того, бывший премьер-министр также получил более £40 тыс. в качестве бесплатного жилья от лорда Бэмфорда и его жены после того, как в сентябре освободил прежние резиденции на Даунинг-стрит и Чекерс, пишет The Independent. Причём Джонсон принял эту спонсорскую поддержку, хоя сам он частично владеет тремя домами в Оксфордшире, Лондоне и Сомерсете соответственно, подчёркивается в статье.



Семья Бэмфорд также вложила более £23800 в организацию торжеств во время свадьбы Джонсона этим летом. Эта сумма прошла как покрытие расходов на аренду праздничного шатра, переносных туалетов, цветов и декораций, оплата работы официантов, организация южноафриканского барбекю и фургона с мороженым, сообщает The Independent.