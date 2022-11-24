Telegraph: «несусветная чушь» — Берлин возмутили слова Джонсона об украинском конфликте

В недавнем интервью бывший премьер Британии раскритиковал немецкие власти за то, что они, по его мнению, надеялись на быструю капитуляцию Киева, которая позволила бы не затягивать украинский кризис. В ответ пресс-секретарь канцлера Германии заявил, что у Бориса Джонсона всегда были «своеобразные отношения с правдой», пишет The Daily Telegraph.

Немецкие власти обвинили Бориса Джонсона в том, что он несёт «несусветную чушь». Поводом послужило заявление бывшего премьер-министра Соединённого Королевства о том, что Берлин хотел быстрой капитуляции Киева, чтобы избежать затягивания конфликта на Украине, сообщает The Daily Telegraph.

Помимо Германии, экс-глава британского правительства также раскритиковал две другие самые могущественные страны ЕС за то, что они изначально приняли «пагубный» подход к украинскому кризису. По его словам, Франция «отрицала» возможность перехода российских войск через границу, а Италия слишком зависела от дешёвого топлива, чтобы занять жёсткую позицию по отношению к Москве, поясняет издание.

«На каком-то этапе немцы полагали, что если это (конфликт. — ИноТВ) произойдёт, то это станет катастрофой, поэтому будет лучше, если всё закончится быстро и Украина сдастся, — сказал Джонсон в недавнем интервью. — Я считал подобное отношение к ситуации пагубным. Но я могу понять, почему они так думали».

Его слова вызвали недоумение в Берлине. «Мы знаем, что у очень занятного экс-премьера собственное своеобразное отношение к правде. И это заявление не стало исключением», — прокомментировал критику Джонсона пресс-секретарь канцлера Германии Штеффен Хебештрайт.

В то же время источник The Daily Telegraph, близкий к бывшему премьер-министру Италии Марио Драги, отметил, что Джонсон изменил свой прежний тон. По словам чиновника, ранее британский политик очень высоко оценивал поддержку, которую Рим оказывал Киеву.

Впрочем, несмотря на осуждение первой реакции ЕС, Джонсон похвалил блок за то, что его участники впоследствии «сплотились вокруг Украины». Экс-премьер, который стал «близким союзником Владимира Зеленского», признал, что отношение европейских стран быстро изменилось, обращает внимание издание.

«В итоге все: немцы, французы, итальянцы, Джо Байден — поняли, что выбора просто нет, потому что с этим парнем [Путиным] нельзя вести переговоры», — сказал он. «Я отдаю должное действиям ЕС. Они были едины. Санкции были жёсткими», — добавил экс-премьер.