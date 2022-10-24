Independent: «брексит медленно убивает страну» — в Лондоне прошёл митинг за воссоединение с ЕС

В центре Лондона прошёл многотысячный марш. Участники протеста, съехавшиеся в столицу, высказывали недовольство курсом действующего консервативного правительства и требовали, чтобы Соединённое Королевство вернулось в Европейский союз, сообщает The Independent.

Накануне по центру Лондона прошёл многотысячный марш протеста. Его участники, съехавшиеся в столицу из разных уголков страны, требовали, чтобы Великобритания вернулась в Европейский союз, сообщает The Independent.

По словам издания, демонстранты завершили свой ход на парламентской площади, которая превратилась в «жёлто-синее море» из-за множества флагов европейского блока. Надписи на некоторых плакатах, с которыми пришли протестующие, гласили: «Брексит никогда не сработает», «Возвращаемся в ЕС ради более низких счетов» и «Мы голосовали за то, чтобы остаться».

60-летняя учительница из Уорикшира Никки Аджибаде была на митинге вместе со своей сестрой. «Мы твёрдо убеждены, что ситуация, в которой мы находимся сейчас, уходит корнями к референдуму 2016 года, который якобы был консультативным. Большинство не было подавляющим. 52 процента против 48 — это не тот результат, после которого необходимо радикально менять страну», — заявила она изданию.

«Прошло шесть лет — и посмотрите, где мы оказались. Поэтому мы уверены, что нам сейчас же нужны всеобщие выборы и разумное правительство, а не эта кучка, которая ведёт себя как крысы в мешке», — добавила женщина.

Он назвала саму мысль о возможном возвращении Бориса Джонсона на должность премьера «смехотворной» и «возмутительной». «Даже упоминание его имени в качестве возможного кандидата является настоящим оскорблением для британского народа», — подчеркнула Аджибаде.

Вместе с тем она выразила надежду, что повторный приход Джонсона к власти станет «последним гвоздём в крышку гроба» Консервативной партии. «Национальный позор, международное посмешище — вот во что они (тори. — ИноТВ) нас превратили», — посетовала учительница.

Собравшиеся разделяли её взгляды. Они принялись громко выказывать недовольство, когда на большом экране, выходящем на площадь, появились политики, ратовавшие за выход страны из ЕС, в том числе Борис Джонсон.

Британским политикам необходимо прислушиваться к тем, кто хочет восстановить членство страны в Евросоюзе. Такое мнение в интервью изданию высказал 26-летний складской рабочий из Дорсета Оливер Джексон.

«Нам нужно, чтобы нас услышали. И особенно во время всего этого хаоса мы не можем игнорировать этот вопрос. Честно говоря, лучший способ вернуть Великобританию на правильный путь — это воссоединиться, по крайней мере, с единым рынком, а затем с ЕС. Брексит стал медленной смертью, которая годами обескровливает Великобританию», — подчеркнул он.