Le Figaro: «отвернулись от бедных слоёв и доверились рынкам» — французский политолог о причинах провала британских консерваторов

Уход Лиз Трасс с должности премьер-министра Великобритании — не случайность, а признак глубокого политического и идеологического кризиса внутри Консервативной партии, считает французский экс-дипломат и политолог Франсуа-Жозеф Шихан. Как поясняет эксперт в интервью Le Figaro, Борис Джонсон пришёл к власти в 2019 году, благодаря поддержке бедных слоёв населения. Однако нынешнее руководство правящей партии отвернулось от этой части электората и сделало ставку на рыночные механизмы, что привело к краху их политики.

Поспешный уход Лиз Трасс с должности премьер-министра Великобритании — не случайность, а признак глубокого политического и идеологического кризиса внутри Консервативной партии, уверяет в интервью Le Figaro французский экс-дипломат и эксперт в области геополитики Франсуа-Жозеф Шихан. Как напоминает специалист, преемник Трасс станет третьим премьер-министром Великобритании в этом году. Подобное отсутствие стабильности беспрецедентно для крупной западной демократической страны, подчёркивает собеседник издания.

По мнению эксперта, находящаяся у власти в течение последних 12 лет консервативная партия находится в конце своего политического цикла. Этот период был непростым: правящей партии пришлось пережить конец финансового кризиса, брексит, пандемию COVID-19 и конфликт на Украине.

При этом выход Великобритании из ЕС коренным образом изменил партию, позволив Борису Джонсону одержать убедительную победу на выборах 2019 года. Но партия и её лидеры не смогли закрепить эти изменения, считает Шихан. По мнению политолога, ошибкой Лиз Трасс стало отождествление себя с Маргарет Течтер в отсутствие собственной идеологии, попытка воспользоваться брекситом для сокращения роли государства в экономике и ставка на рыночные механизмы. Однако избиратели привели консерваторов к власти в 2019 году вовсе не для этого, замечает Шихан.

Электорат, который привёл к власти Джонсона, хочет более активной роли государства в экономике, инвестиций в государственные услуги, снижения уровня иммиграции и переориентации экономики, которая должна в их представлении меньше вращаться вокруг лондонского Сити и больше поддерживать Север Англии. Проблема в том, что у Бориса Джонсона никогда не было реальной возможности реализовать эту программу, считает эксперт. Пандемия разразилась почти сразу после выборов 2019 года. Неудачи нового премьера на посту главы государства дискредитировали его перед большей частью страны, что привело к его окончательному падению.

Тем не менее британская политическая система стала настолько непредсказуемой, что нельзя исключать возвращения Джонсона к власти, пишет специалист. Он всё ещё окружён ореолом своей победы в 2019 году — крупнейшей со времён Маргарет Тетчер. Кроме того, он был знаковой фигурой на референдуме по брекситу в 2016 года, что-прежнему имеет большое значение для части электората.

По прогнозам Шихана, в ближайшее время партия сосредоточится на восстановлении своей экономической репутации, подорванной реакцией финансовых рынков на заявления Лиз Трасс. Если консерваторы откажутся от возвращения Бориса Джонсона, они могут обратиться к новому умеренному и серьёзному лидеру. У партии есть два года, чтобы перестроиться перед следующими выборами. Как показывают опросы, терпение электората на исходе, предупреждает политолог.

После провала Бориса Джонсона и Лиз Трасс, которые олицетворяли два аспекта современного британского консерватизма, консерваторы, выступающие против брексита, могут предложить «третий путь», полагает специалист. Но это не значит, что они хотят возвращения в ЕС, отмечает он. В Консервативной партии по-прежнему доминируют евроскептики — и даже Лейбористская партия больше не ставит под сомнение принципы брексита. С другой стороны, есть вероятность увидеть появление более примирительного подхода к Европейскому союзу для решения все ещё не решённых проблем, особенно в отношении Северной Ирландии.

Политическая жизнь Великобритании очень нестабильна, и ситуация может быстро измениться. Консервативная партия не исчезнет с политического ландшафта, но она рискует оказаться на обочине и уступить власть Лейбористской партии, которая находится в процессе идеологической эволюции, предполагает Шихан.

Неудача Лиз Трасс, по мнению экс-дипломата, стала результатом «идеологической лени и нежелания видеть политические преобразования, возникшие в результате брексита». Самый большой риск для партии заключается в том, что она перестанет вести диалог с бедными слоями населения и вместо этого станет обращаться исключительно к рынку. Чтобы сохранить позиции, ей необходимо вернуться к «линии раскола» времён брексита и в первую очередь обратить внимание на проблемы английской периферии, в частности, на вопросы иммиграции, государственных услуг и восстановления промышленности.

Ей также нужно исправить неудачи последних нескольких лет и, наконец, предложить последовательное видение развития Соединённого Королевства после брексита — то, что Борис Джонсон наметил, но так и не смог реализовать на практике. «Однако консервативная партия находится в состоянии такой паники, что можно усомниться в её способности осуществить это преобразование», — замечает Шихан.