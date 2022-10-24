Daily Mail: Джонсон решил отозвать свою кандидатуру на пост премьера — ради единства партии

Борис Джонсон сенсационно отозвал свою кандидатуру на пост премьера Великобритании, пишет Daily Mail. В своём официальном заявлении Джонсон отметил, что сделал это ради единства в рядах консервативной партии.

Риши Сунак, судя по всему, может стать премьером Великобритании уже завтра, после того как Борис Джонсон сенсационно отказался выдвигать свою кандидатуру, пишет Daily Mail. Как отмечает издание, единственным конкурентом Сунака остаётся Пенни Мордонт — и ей также не хватает необходимых 100 голосов поддержки от парламентариев.

По данным на сегодняшний вечер, кандидатуру Сунака поддерживало 146 членов консервативной партии, в то время как Джонсон заручился поддержкой 57 человек, а Мордонт — лишь 26. При этом в официальном заявлении Борис Джонсон утверждает, что его кандидатуру были готовы поддержать 102 парламентария, однако он отказывается от участия в предвыборной гонке, поскольку это «не то, что сейчас нужно делать».

«В течение последних нескольких дней я пришёл к выводу, что это не будет верным решением. Нельзя эффективно управлять страной, когда у вас нет единой партии в парламенте. Поэтому, боюсь, лучшее, что можно сделать это отозвать свою кандидатуру и оказать поддержку тому кандидату, который одержит верх», — приводит издание слова из официального заявления Джонсона.

На данный момент 228 из 357 парламентариев от консервативной партии публично заявили о своей поддержке кандидатов в премьеры, пишет Daily Mail. Считается, что 147 из них поддерживают Риши Сунака и лишь 24 поддерживают Пенни Мордонт.