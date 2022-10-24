Daily Mail: Джонсон решил отозвать свою кандидатуру на пост премьера — ради единства партии
Риши Сунак, судя по всему, может стать премьером Великобритании уже завтра, после того как Борис Джонсон сенсационно отказался выдвигать свою кандидатуру, пишет Daily Mail. Как отмечает издание, единственным конкурентом Сунака остаётся Пенни Мордонт — и ей также не хватает необходимых 100 голосов поддержки от парламентариев.
Ссылки по теме
-
France 2: четыре лидера за шесть лет — после брексита Великобритания погрузилась в политический хаос
-
Sky News: британские тори уже хотят вернуть Бориса Джонсона
-
Guardian: хуже Джонсона перед отставкой — более половины британцев не одобряют работу Трасс
-
Sky News: «будет трудно» — Борис Джонсон рассказал, что ждёт британцев до конца года