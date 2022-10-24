CNN: «у Джонсона ковидные вечеринки длились дольше» — американский комик об очередной отставке премьер-министра Великобритании
ТРЕВОР НОА, ведущий телепрограммы Daily Show: Чёрт побери, Британия, очередной премьер-министр?! Ещё один премьер-министр?! Последний продержался 44 дня. Да у Бориса Джонсона ковидные вечеринки дольше длились!
Ведущий программы Daily Show Тревор Ноа высмеял политический хаос в Великобритании после отставки премьер-министра Лиз Трасс.
ТРЕВОР НОА: Если считать это отношениями, то сейчас друзья Великобритании должны провести с ней беседу в духе: «Слушай, дорогуша. У тебя было четыре премьер-министра за шесть лет. Ну, не может быть, каждый раз дело было в них, правда? Я просто думаю: может, тебе самой себе пора вынести вотум недоверия?».
Ожидается, что правящая Великобританией Консервативная партия выберет нового премьер-министра к 28 октября. Одним из возможных кандидатов является Борис Джонсон, которого Лиз Трасс сменила на этом посту после череды скандалов.
ТРЕВОР НОА: Я искренне не понимаю: британцы, вы действительно собираетесь вернуть на должность Бориса? Бориса-скандалиста Джонсона? То есть больше нет никого, кто мог бы занять эту должность? Вообще никого? Во всей стране? А как же Паддингтон? Его все любят!
Материал предоставлен CNN International
Дата выхода в эфир 22 октября 2022 года.
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