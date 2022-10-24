CNN: бывший министр финансов стал фаворитом в гонке за кресло британского премьера

Накануне Борис Джонсон решил не участвовать в борьбе за пост главы правительства Соединённого Королевства. Благодаря его внезапному отказу главным претендентом на высокую должность стал экс-канцлер казначейства Риши Сунак, сообщает CNN.

Накануне Борис Джонсон неожиданно выбыл из гонки за лидерство в Консервативной партии. В результате явным фаворитом на пост премьера Великобритании стал бывший министр финансов Риши Сунак, сообщает CNN.

Несколькими днями ранее глава британского правительства Лиз Трасс подала в отставку после её «катастрофического правления, которое длилось всего шесть недель». Ожидается, что тори определятся с новым руководителем партии уже к пятнице, отмечает телеканал.

После снятия кандидатуры Джонсона Сунаку придётся побороться за премьерское кресло с лидером палаты общин и экс-министром обороны Пенни Мордонт. Обоим кандидатам необходимо заручиться поддержкой 100 депутатов, после чего примерно 172 тыс. членов Консервативной партии предстоит выбирать нового лидера в онлайн-голосовании.

Сунак уже преодолел необходимый порог в 100 голосов депутатов. Если бывший канцлер казначейства останется единственным претендентом, набравшим такое количество сторонников, то автоматически станет не только новым лидером тори, но и премьер-министром, поскольку партия имеет большинство мест в парламенте, поясняет CNN.

Объявляя о своих притязаниях на премьерское кресло, Сунак пообещал «исправить экономику, объединить партию и помочь стране». При этом политик похвалил Джонсона за то, что он реализовал брексит, провёл успешную вакцинацию Британии от коронавируса и «дал отпор» Путину на Украине.

Тем временем лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер вновь призвал провести всеобщие выборы. По словам политика, британцы «сыты по горло» консервативным руководством страны и последствиями, к которым приводят его решения. «Пусть общество решает, чего оно хочет: продолжения этого абсолютного хаоса или стабильности при лейбористском правительстве», — заявил он.