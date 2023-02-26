TV5 Monde: «полный провал» — в Испании поезда по заоблачной цене оказались шире туннелей

Государственная железнодорожная компания Испании RENFE закупила новейшие поезда на 258 миллионов евро, однако оказалось, что они не проходят в туннели, рассказывает TV5 Monde. Пользователи соцсетей высмеивают фиаско чиновников, которых после скандала уволили, а местные жители показывают, что необходимые измерения легко провести с помощью обычной рулетки.

Они должны были изменить образ Кантабрии и Астурии — двух автономных провинций на севере Испании с устаревшей сетью железных дорог. Государственная железнодорожная компания RENFE закупила по заоблачной цене этот и ещё 30 совершенно новых поездов, предназначенных для регионального рынка. Однако 258 миллионов евро потратили на поезд, который в итоге оказался слишком широким, чтобы пройти по туннелям. Несколько лишних сантиметров сразу стали главной темой теленовостей и вылились в общенациональный скандал.

ИСПАНЕЦ: В этом вся Испания — страна дураков.

ДРУГОЙ ИСПАНЕЦ: Это провал, полный провал. Не знаю, о чём они там думали, покупая эти новые поезда. Но эти люди некомпетентны.

Ошибку в расчётах высмеяли пользователи соцсетей и сами жители, которые с помощью рулетки показали, что провести измерения не так уж сложно.

«Туннельгейт» привёл к череде увольнений, в том числе государственного секретаря по транспорту и директора RENFE, занимавшего этот пост с 2018 года.

Такого фиаско можно было избежать: с марта 2021 года компания-производитель из Страны Басков выявила ошибку и предупредила о ней властей, однако те не ответили.

МИГЕЛЬ АНХЕЛЬ РЕВИЛЬЯ, президент Кантабрии: Хорошо прятаться, словно в правительстве один говорит другому: «А, нет, скажи ты, потому что мне слишком стыдно в этом признаться». Они не хотят отвечать перед гражданами и объяснять, что они схалтурили.

Новые поезда RENFE всё-таки появятся в обращении в 2026 году, с двухгодичным опозданием. До этого правительство Испании обещает ввести бесплатный проезд на соответствующих маршрутах.

Дата выхода в эфир 22 февраля 2023 года.