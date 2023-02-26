TV5 Monde: «полный провал» — в Испании поезда по заоблачной цене оказались шире туннелей
Они должны были изменить образ Кантабрии и Астурии — двух автономных провинций на севере Испании с устаревшей сетью железных дорог. Государственная железнодорожная компания RENFE закупила по заоблачной цене этот и ещё 30 совершенно новых поездов, предназначенных для регионального рынка. Однако 258 миллионов евро потратили на поезд, который в итоге оказался слишком широким, чтобы пройти по туннелям. Несколько лишних сантиметров сразу стали главной темой теленовостей и вылились в общенациональный скандал.
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