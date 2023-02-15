FAZ: спор о водородном топливе обостряет отношения между Францией и Германией

Европейский спор вокруг водорода как источника энергии обостряется, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Три недели назад казалось, что разногласия между Францией и Германией устранены, но теперь от былого согласия не осталось и следа. В отличие от Парижа, Берлин по-прежнему не желает признавать экологичным водород ядерного происхождения, а Франция в ответ грозит заблокировать совместный проект трубопровода.

Всего три недели назад казалось, что разногласия между Берлином и Парижем сгладились: на франко-германском совете министров президент Эммануэль Макрон и канцлер Олаф Шольц продемонстрировали единство после ряда разногласий, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. В частности, гармонией веяло от компромисса по вопросу о том, может ли энергоноситель водород, который считается необходимым для декарбонизации, классифицироваться как климатически чистый, только если он основан на энергии ветра и солнца.

Париж уже несколько месяцев настаивает на том, чтобы водороду, произведённому с использованием ядерной энергии, был присвоен соответствующий статус, — и считает, что убедил в этом Берлин на совете министров. Это «обеспечит возможность учёта как возобновляемых источников энергии, так и низкоуглеродного водорода в европейских целях декарбонизации», — такова формулировка франко-германской декларации, в которой слово «низкоуглеродный» следует понимать как «ядерного происхождения», и, как отмечает издание, последний вариант решено не использовать только по настоянию зелёных. В обмен на эту уступку со стороны Германии Париж дал зелёный свет на продление запланированного испано-французского водородного трубопровода H2Med до Германии.

Однако сейчас франко-германский водородный компромисс зашатался, подчёркивает Frankfurter Allgemeine. Берлин не придерживается результатов переговоров, заявила в понедельник госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоуренс Бун, угрожая заблокировать строительство H2Med. «Франция согласилась на проект H2Med, когда стало ясно, что трубопровод может быть использован и для транспортировки низкоуглеродного водорода, а не природного газа», — сказала она в интервью изданию. Франция согласилась на проект только после долгих колебаний, поскольку она не хочет быть исключительно страной транзита.

Ранее министр энергетики Франции Аньес Панье-Рюнаше косвенно обвинила Берлин и Мадрид в нарушении данного слова. Несмотря на последние соглашения, Германия и Испания продолжают выступать против принятия водорода, получаемого на атомных электростанциях, как экологичного. При этом они ориентируются на продолжающееся обсуждение директивы ЕС Red III, которая предусматривает более высокие целевые показатели доли возобновляемых источников энергии в энергобалансе. «Эти переговоры принимают неудовлетворительный оборот», — заявила Паннье-Рюнаше в начале февраля. Она назвала «непостижимым, что Испания и Германия занимают разные позиции по отношению к Брюсселю и не выполняют свои обязательства».

Правительство Германии, между тем, не видит в своих действиях противоречий с январской декларацией. Возобновляемый и «низкоуглеродный» водород были четко отделены друг от друга в тексте. Поэтому энергоноситель, произведённый на атомной энергии, не может считаться возобновляемым или «зелёным», как утверждает Франция, заявили в понедельник в Берлине. Как указано в тексте, французская ядерная энергия в лучшем случае служит «европейским целям декарбонизации», но не расширению возобновляемых источников энергии, согласованных в ЕС. По этой причине в декларации чётко указано, что «общий уровень амбициозности целей в области возобновляемых источников энергии» будет сохранен, подчёркивает германская сторона.

Пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт напомнил, что Германия и Франция «изложили свои несовпадающие или различные позиции по использованию ядерной энергии». Обе страны могут идти своим путём «в том, что касается климатически нейтральной экономики». Правительства всех стран ЕС заинтересованы в том, чтобы водородная энергетика была запущена в целом. Только на втором этапе возникает вопрос о способе производства водорода. Для Германии возобновляемые источники имеют решающее значение, «у других иные приоритеты».

Как отмечает Frankfurter Allgemeine, франко-германский спор происходит в то время, когда Париж одержал крупную победу в классификации водорода, что имеет большое значение для инвесторов. В так называемом делегированном акте, который Еврокомиссия опубликовала в понедельник, говорится, что в дополнение к водороду из возобновляемых источников энергии, водород из ядерной энергии также будет классифицироваться как экологичный.

В частности, в документе сказано, что страны с низкоуглеродным составом электроэнергии (то есть с высокой долей атомной энергии) будут освобождены от так называемого правила дополнительности на переходный период. В этом постановлении говорится, что «зелёный» водород будет поступать только из «дополнительных» источников возобновляемой электроэнергии. Этот регламент призван не допустить, чтобы производство водорода «съедало» использование возобновляемых источников для других целей, способствуя тем самым производству электроэнергии на электростанциях, работающих на ископаемых видах топлива.

Основными получателями выгоды от нового регулирования являются Франция и Швеция, пишет немецкая газета. Обе страны получают значительную часть своей энергии из ядерной энергии. Первоначально Еврокомиссия хотела классифицировать водород как экологически чистый только в том случае, если электроэнергия, необходимая для его производства, будет постоянно поступать из дополнительно построенных ветряных и солнечных электростанций. Европейский парламент, с другой стороны, выступал за менее ограничительное регулирование, чтобы ускорить рост молодой индустрии.

Евродепутат зелёных Майкл Блосс назвал «скандалом» тот факт, что теперь это должно распространяться и на водород из ядерной энергии. «Мошенничество с ярлыками продолжается», — сказал он, ссылаясь на то, что в январе 2022 года Еврокомиссия уже классифицировала инвестиции в газ и атомную энергетику как «зелёные» источники энергии в своей «таксономии». ЕС нужен водород из возобновляемых источников энергии, «а не стимулы для сохранения устаревших ядерных реакторов в сети», считает Блосс. Опубликованный Еврокомиссией правовой акт может вступить в силу только в том случае, если большинство государств-членов и парламент не выкажут возражений в течение двух месяцев.

Как отмечает издание, комиссар по внутреннему рынку Франции Тьерри Бретон выступил в качестве главного сторонника исключительного порядка. Соответственно, министр энергетики Панье-Рюнаше, выступая перед журналистами в понедельник, назвала этот правовой акт «победой Франции». Однако дискуссия о признании ядерной энергетики в Директиве по возобновляемым источникам энергии не стала лишней, подчёркивает издание.

Министерство энергетики Франции требует, чтобы логика, лежащая в основе этого правового акта, была применена и к Red III — что означает включение водорода из ядерной энергии в целевые показатели по возобновляемой энергии, вместо того чтобы блокировать его по идеологическим причинам. Во Франции утверждают, что это не уравнивание возобновляемой и ядерной энергии, а просто разумный подход к декарбонизации, заключает немецкая газета Frankfurter Allgemeine.