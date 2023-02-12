CNA: французские горнолыжные курорты страдают от энергетического кризиса

Энергетический кризис коснулся не только городов, но и деревень во французских Альпах. Курорты вынуждены приспосабливаться к новым реалиям. Среди множества мер — отказ от ночного катания, замедление работы подъёмников, закрытие ряда склонов, снижение температуры отопления в гостиницах и воды в бассейнах. Местные власти призывают гостей внести посильную лепту: выключать свет в номерах и закручивать вентили на батареях, сообщает CNA.

Французские горы — одни из самых популярных в мире. Люди прилетают сюда со всего света, чтобы покататься на склонах на лыжах и сноубордах. Но этой зимой всё иначе. Маленькие горные городки вынуждены приспосабливаться к энергетическому кризису в Европе. Подъёмники работают медленнее, меньше склонов выравнивают ночью. Это лишь две меры из тех, что принимаются для экономии электроэнергии.

Вот вторая часть репортажа Росса Каллена из французских Альп.

Для любителей снега во Франции лучшего ожидать уже не приходится. Альпы, лыжные трассы, окружённые горными вершинами и лесами. Чистый воздух и альпийский стиль жизни еженедельно привлекают тысячи туристов на горнолыжные курорты вроде Морзина. Но проблемы, связанные с дороговизной жизни дома, влияют и на места отдыха.

Северин Бло — глава отдела устойчивого развития одной крупной компании по производству горнолыжных подъёмников в долине. По её словам, на склонах 70 процентов энергии тратится на подъёмники и канатные дороги. Расходы постоянно растут. Там, где раньше они платили один евро, теперь выходит почти четыре.

Компания уже понизила температуру в домах, где проживает обслуживающий персонал курорта. Также уменьшено время прогрева оборудования для подъёмников по утрам.

СЕВЕРИН БЛО, компания Serma: Здесь всё отапливается с помощью электричества. Но для нашего рода деятельности отопление особо важно, чтобы иметь возможность запустить работу оборудования утром. Чтобы движущиеся части не замерзали за ночь. Вот, что больше всего страдает.

Эти машины для прокатки трасс используются для выравнивания склонов для лыжников. Но все субсидии на топливо во Франции в 2022 году уже использованы. Поэтому в целях экономии уборочные машины выезжают на склоны реже и обслуживают меньше трасс.

Меры для снижения использования электроэнергии коснулись не только французских городов. Горнолыжным курортам в этом году пришлось снизить скорость движения подъёмников ради экономии.

Туристическое управление уменьшило отопление в муниципальных зданиях и снизило температуру воды в общественных бассейнах. Они также призывают гостей в шале и гостиницах выключать свет и снижать температуру в номерах.

Сара Бёрдэн из туристического офиса Морзина уверена, что требуются совместные и индивидуальные усилия для снижения затрат на электроэнергию.

САРА БЁРДОН, менеджер по коммуникациям, туристический офис Морзина: Мы полагаемся на наших гостей, чтобы они держали окна закрытыми, чтобы не включали отопление на полную, а делали то же, что и работники индустрии. Мы должны действовать вместе для снижения использования электроэнергии.

В ответ на призыв правительства об экономии электроэнергии уже принимаются определённые меры по всей деревне. Один работник отеля рассказал, что изменилось в его здании.

СОТРУДНИК ОТЕЛЯ: Мы постоянно проверяем, чтобы свет был выключен, чтобы экономить. Батареи настроены на самый минимум, если нет гостей. Есть ещё несколько требований вроде выключения приборов на кухне. Но пока ничего кардинального.

Снижение отопления, выключение света, замедление движения подъёмников. Даже отказ от ночного катания, чтобы не включать освещение на склонах. Французские горнолыжные курорты делают всё возможное для экономии электричества и топлива в сезон, когда затраты обычно поднимаются до максимума.

Росс Каллен, CNA, Морзин, французские Альпы.

Дата выхода в эфир 09 февраля 2023 года.