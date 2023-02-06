Le Vif: экологи ополчились на Бельгию за увеличение импорта российского газа

Экологические ассоциации во главе с «Гринписом» требуют от Бельгии сокращения импорта российского СПГ, объёмы закупок которого выросли в 2022 году почти на треть, сообщает Le Vif. По словам активистов, импорт российского газа не только способствует наполнению российской казны, но и противоречит климатическим целям Брюсселя. В качестве альтернативы голубому топливу экологи предлагают переход на возобновляемые источники энергии и теплоизоляцию зданий.

С 24 февраля 2022 года через Бельгию прошло 316 судов с российским газом и нефтью, сообщает Le Vif со ссылкой на недавнее расследование «Гринписа». Всего в страну поступило 12 млн м3 СПГ и 9,2 млн м3 нефтепродуктов. «С завтрашнего дня российская нефть больше не сможет поступать в Европу. Но российский ископаемый газ по-прежнему распространяется без каких-либо проблем. И на фоне бушующего конфликта Бельгия в 2022 году увеличила импорт российского газа на 28 процентов, вместо того чтобы сокращать его»,— сетует представитель «Гринпис» Матье Соете. «По сравнению с 2019 годом этот импорт даже вырос втрое. На российский газ сегодня приходится 12 процентов импорта газа в Бельгию», — уточняет он.

В связи с этим экологические организации требуют расторжения контракта компании Fluxys с Россией, а также создания плана поэтапного отказа от ископаемого газа, который предусматривает переход на возобновляемые источники энергии и масштабную реконструкцию зданий.

Экологи также предупреждают о воздействии ископаемого газа на климат и окружающую среду, напоминая об утечках метана на всех этапах длительного процесса добычи, упаковки и транспортировки СПГ. Высвобождаемый таким образом метан представляет собой парниковый газ, влияние которого на глобальное потепление в 80 раз превышает влияние углекислого газа. «Таким образом, значительное увеличение импорта СПГ в Бельгию и Европу несовместимо с достижением наших климатических целей», — указывает руководитель отдела энергетической политики Bond Beter Leefmilieu Ангелос Куцис. Поскольку Бельгия играет роль «средоточия поставок российского газа», она должна «взять на себя ответственность», настаивает Стефани Де Бок из ассоциации Vredesactie.

Как напоминает издание, в 2019 году базирующаяся в Бельгии газотранспортная компания Fluxys заключила с «Ямал СПГ» 20-летний контракт на хранение и перегрузку российского СПГ на сумму €1 млрд. В результате этого соглашения бельгийский порт Зебрюгге стал ключевой точкой в экспорте российского СПГ по всему миру. «Таким образом, контракт между Fluxys и «Ямал СПГ» пополняет военную казну России. Действительно ли наши политики придают большее значение прибыли, чем человеческим жизням и сохранению климата?» — задаётся вопросом Де Бок.

Как подчёркивает «Гринпис», прекращение зависимости от российского газа и нефти идёт рука об руку с амбициозной политикой в области реконструкции зданий и перехода на возобновляемые источники энергии. В связи с этим НПО призывает «на всех политических уровнях вкладывать значительные средства в теплоизоляцию жилья и общественных зданий».