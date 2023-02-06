Le Vif: экологи ополчились на Бельгию за увеличение импорта российского газа
С 24 февраля 2022 года через Бельгию прошло 316 судов с российским газом и нефтью, сообщает Le Vif со ссылкой на недавнее расследование «Гринписа». Всего в страну поступило 12 млн м3 СПГ и 9,2 млн м3 нефтепродуктов. «С завтрашнего дня российская нефть больше не сможет поступать в Европу. Но российский ископаемый газ по-прежнему распространяется без каких-либо проблем. И на фоне бушующего конфликта Бельгия в 2022 году увеличила импорт российского газа на 28 процентов, вместо того чтобы сокращать его»,— сетует представитель «Гринпис» Матье Соете. «По сравнению с 2019 годом этот импорт даже вырос втрое. На российский газ сегодня приходится 12 процентов импорта газа в Бельгию», — уточняет он.
В связи с этим экологические организации требуют расторжения контракта компании Fluxys с Россией, а также создания плана поэтапного отказа от ископаемого газа, который предусматривает переход на возобновляемые источники энергии и масштабную реконструкцию зданий.
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