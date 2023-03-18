Fakt: диверсанты у порога — поляков призвали быть бдительными, смотреть по сторонам и звонить в спецслужбы

В эпоху, когда за восточной границей Польши разворачивается украинский конфликт, за безопасностью страны приходится следить особенно, говорит бывший глава Агентства разведки Гжегож Малецкий. В интервью Fakt он объясняет, что власти не в состоянии расставить солдат или полицейских через каждый метр железной дороги или критической инфраструктуры, поэтому вся надежда на любопытных и настороженных поляков. Это старый и хорошо проверенный способ.

Появившаяся информация о том, что Агентство внутренней безопасности Польши ликвидировало российскую агентурную сеть, которая контролировала железную дорогу и аэропорт в Ясёнке, передавая записи прямо в Москву, вызвала шок, пишет Fakt.

В беседе с порталом бывший глава Агентства разведки Гжегож Малецкий объяснил, что в настоящее время практически ничего не известно об этих людях. «Информация от министра внутренних дел очень скудная, но понятно одно — это точно люди, которые не бросаются в глаза… Неизвестно, российские разведчики это или завербованные граждане других стран постсоветского пространства по причине того, что они живут в Польше и здесь находится их семья. С практической точки зрения они должны иметь возможность свободно передвигаться и сливаться с толпой», — объяснил эксперт. Он уверен, что эти люди находились в Польше на законных основаниях, и они вряд ли специально пересекали границу для выполнения этой задачи.

В интервью он объяснил, что похожие инциденты и диверсии будут происходить — и надо быть к ним готовым, особенно потому, что за восточной границей Польши, а тем самым и всего НАТО разворачивается украинский конфликт. В первую очередь, по его словам, под угрозой находятся пути, которыми поступает поддержка Украине со стороны Запада. «Нужно учитывать, что россияне неявным образом будут предпринимать действия, направленные на то, чтобы парализовать этот поток. Это страница из азбуки военных действий. Они не нападут на нас с открытым забралом, но будут действовать на подрыв усилий Запада», — подчеркнул он.

Среди наиболее уязвимых элементов он называет железную дорогу, по которой осуществляется транспорт грузов на Украину, энергетическую инфраструктуру, высоковольтные линии, телекоммуникацию и другое. «Необходимо осознавать то, что это тысячи километров путей, электросетей и критических мест, таких как железнодорожные мосты или трубопроводы. Невозможно поставить солдата с винтовкой через каждый метр», — констатировал Малецкий.

Бывший глава Агентства разведки указывает на то, что наибольшая активность в плане украинского конфликта сосредоточена в Подкарпатье, ведь именно там проходят военные и гуманитарные грузы, там стоят американцы. Жители региона с тревогой наблюдают за этим, особенно в свете недавних событий, но, по словам эксперта, именно сейчас самое время для того, чтобы это они вовлеклись в процесс обеспечения безопасности страны. По его словам, активное участие общества — один из основных столпов эффективности всей системы государственной безопасности. Суть состоит не в том, чтобы сеять тревогу, а в том, чтобы приобщить граждан к общему делу.

«Мы не можем расставить везде полицейских, потому что их у нас не так много, но мы должны рассчитывать на то, что каждый человек, который будет обеспокоен появлением в своем районе незнакомца, который ведёт себя странно, прореагирует, то есть возьмёт в руки телефон и позвонит службам. Это старый, хорошо проверенный способ», — подчеркнул Малецкий.

Одновременно он объяснил, что простой человек не в состоянии распознать угрозу, но есть некоторые тревожные сигналы, которые ни в коем случае нельзя игнорировать. «Каждый гражданин должен следить за своим окружением, особенно если он знает, что, например, рядом с ним находятся какие-то объекты стратегического значения, такие как железная дорога или трубопровод… Лучше лишний раз сообщить, два, три или даже сто раз, чем упустить один важный момент», — добавил он.

В интервью эксперт также попросил граждан не предоставлять бесплатную информацию противникам, то есть следить за тем, что выкладываешь в соцсети, ведь опубликованный контент иностранная разведка сразу же подхватывает и использует в целях, совершенно не соответствующих национальным интересам Польши. «Я призываю людей скорее сфотографировать странный автомобиль, стоящий в необычном месте, чем показывать такого рода поезда или лица людей, управляющих ими», — резюмировал он в интервью Fakt.