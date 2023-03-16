Rzeczpospolita: антироссийские санкции особо не действуют, но они всё равно полны смысла

Почти никто не присоединился к антироссийским санкциям стран ЕС, США и Канады, следовательно, мировое сообщество в подавляющем большинстве отказалось «наказывать» Москву за украинский конфликт, пишет журналист Ежи Хащчиньский. В издании Rzeczpospolita он признаёт экономическую неэффективность санкций, но одновременно призывает не ослаблять их, даже несмотря на то, что они наносят вред странам, вводящим эти ограничения.

Власти Ирана считают, что, несмотря на санкции, их страна смогла добиться чрезвычайного прогресса в различных областях: медицине, в естественных, космических, ядерных науках и нанотехнологиях. «Можно, конечно, полемизировать, серьёзный ли игрок в этих областях Иран. Однако принимая во внимание то, что уже более 10 лет он живёт в режиме жёстких санкций и изолирован от Запада, а ранее он тоже не имел статуса экономической державы, остаётся признать: он справляется совсем неплохо», — пишет в Rzeczpospolita журналист Ежи Хащчиньский.

В статье он рассказывает, что Иран грозится ядерной программой, производит всем известные беспилотники Shahed, славится хакерами, которых боятся израильтяне. Более того, несмотря на многолетние проблемы, связанные с экспортом его самого большого богатства, то есть нефти и газа, он всё равно богаче некоторых европейских государств.

Автор считает, что если иранцы продержались так долго и не свергли режим аятоллы, то ждать каких-либо протестов со стороны россиян также не стоит. То же самое касается элит, которые ввиду санкций не могут пока пользоваться своими виллами и западными банковскими счетами. По его мнению, любые имеющиеся в этом плане надежды развеялись.

Хащчиньский объясняет, что, хотя в отношении России Запад ввёл беспрецедентные санкции, гораздо более жёсткие, чем можно было ожидать до 24 февраля 2022 года, тем не менее они всё равно ещё нанесли недостаточно сильный удар. Они полны лазеек, благодаря которым западным компаниям легко удаётся обходить запреты, более того, они не боятся попасть в «списки позора». Он также обращает внимание и на то, что почти никто в мире не присоединился к санкциям стран Европы, США и Канады. «У Запада мало союзников в этом вопросе, четыре пятых мирового сообщества не хотят наказывать Россию. Следовательно, у Москвы имеется много возможностей для продажи сырья и проведения финансовых операций — то есть для смягчения последствий западных санкций», — подчёркивает польский журналист.

«Однако это не значит, что санкции бессмысленны, что их необходимо постепенно снимать, потому что они также вредят и нам. Напротив, их нужно ужесточать, а также заявлять, что они надолго, что мы не ждём пустых жестов Путина или его преемника, чтобы вернуться к бизнесу прежних времён. Также следует искать новые пути наказания России и тем самым помощи Украине», — призывает Хащиньский в Rzeczpospolita.