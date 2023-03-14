WP: Калининград станет главным источником угрозы для Европы на балтийском направлении

Угроза от Калининградской области России для Запада будет только расти, пишет Wirtualna Polska, ссылаясь на данные литовских разведагентств. По информации издания, украинский конфликт не сильно ослабил её военный потенциал. К тому же Россия в последнее время ведёт модернизацию и расширение калининградской группировки за счёт размещения там современных ракетных комплексов.

«Калининград ещё многие годы «продолжит оставаться самым большим источником угрозы» для нашего региона Европы», — пишет Wirtualna Polska. Ссылаясь на данные литовской разведки, портал утверждает, что украинский конфликт сократил военный потенциал России, однако лишь в краткосрочной перспективе.

В докладе двух разведагентств Литвы говорится о том, что военная группировка в Калининградской области будет исполнять свою самую главную функцию. То есть она не допустит, чтобы «враг» в лице НАТО смог разместить необходимые оборонительные силы в регионе Балтийского моря.

Генерал-майор Дарюс Яунишкис и полковник Элегиюс Паулавичюс, которые 9 марта представили открытую часть доклада, предупреждают, что Россия увеличивает количество солдат и расходы на оборону, готовясь тем самым к затяжному конфликту как с Украиной, так и с Западом.

Литовский полковник отметил, что уже сейчас происходит модернизация и расширение калининградской военной группировки, которая в ходе украинского конфликта незначительно уменьшила свой потенциал.

Польский аналитик Милош Гапинский, в свою очередь, уверен, что в спецоперации Россия задействовала в основном сухопутные войска вооружённых сил в Калининградской области, практически не тронув военно-морские и воздушные войска. В беседе с порталом он рассказал, что в украинском конфликте приняли участие 11-й армейский корпус и 336-я бригада морской пехоты. Однако полный состав этих частей, насчитывающий 12 тыс. человек, не был задействован. Эти части предоставили лишь свои боевые группы. «И хотя обе группы понесли большие потери, это вовсе не означает, что потенциал Калининградской области ослаблен на постоянной основе и его нельзя эффективно восстановить в будущем», — объяснил эксперт.

Гапинский также обратил внимание на то, что потенциальная угроза со стороны войск, размещённых в российском эксклаве, связана с баллистическими ракетами «Искандер», ЗРК С-400 «Триумф», а также ракетными комплексами «Бал» и «Бастион». Задача последнего — уничтожение как кораблей, так и наземных целей, что доказал украинский конфликт. Он отметил, что, несмотря на боевые действия на Украине, потенциал систем противовоздушной и противоракетной обороны был сохранён.

Авторы литовского доклада объясняют и то, что, хотя российская экономика находится под санкционным давлением, она по-прежнему может позволить себе отдавать приоритет финансированию военных нужд. Они рассказывают, что ещё до начала украинского конфликта Россия готовила инфраструктуру и снабжение для Калининграда на случай изоляции. В готовности находились дополнительные суда для перевозки необходимых грузов через Балтийское море. Wirtualna Polska напоминает, что в июне прошлого года Литва приостановила транзит санкционных товаров через Калининград. Однако из-за дипломатического давления Германии это ограничение длилось всего несколько недель.