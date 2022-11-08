Polskie Radio: поляки верят в необходимость «забора» на границе с Калининградской областью

Соседство Польши с «непредсказуемой» Россией угрожает безопасности страны, поэтому строительство заграждения на границе с Калининградской областью обосновано, заявили эксперты в эфире Polskie Radio. С идеей властей отгородиться от России «забором» согласно и большинство поляков. При этом специалисты признают, что за последние годы ничего угрожающего на этой границе не происходило.
Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о начале строительства временного заграждения на границе Польши с Калининградской областью. По его словам, такое решение было принято в связи с запуском рейсов с Ближнего Востока и из Северной Африки в Калининград и с риском новой миграционной волны с этого направления, сообщает Polskie Radio.
Радиостанция приводит результаты последнего опроса, результаты которого говорят о том, что 63,8% поляков поддерживают идею строительства заграждения на границе. 22,8% выступают против такого решения, и лишь каждый седьмой не имеет собственного мнения по данному вопросу.
Эксперт Ежи Мосонь объясняет в беседе с Polskie Radio, что перед лицом украинского конфликта сейчас все себя чувствуют под угрозой. «Мы должны осознавать то, что российский сосед куда более непредсказуем и опасен, нежели Белоруссия, и этой границей следует управлять ещё более осторожно, чем в случае польско-белорусской границы», — подчеркнул он. По его мнению, решение польского правительства построить заграждение на границе с Белоруссией, а теперь с Россией, лишь поднимает его авторитет. Потому что даже если кто-то не любит партию «Право и справедливость», премьера-министра Матеуша Моравецкого или Ярослава Качиньского, то он безусловно озабочен безопасностью страны и считает действия властей правильными. Никто не хочет иметь дело с какой-либо провокацией на польско-российской границе, уверен он.
Профессор Себастьян Гаевский, в свою очередь, полагает, что речь идёт о том, чтобы подстраховаться. Однако сам факт того, что Польша имеет общую границу с Россией, и она вовсе не такая короткая, как может показаться, тоже чреват большим риском для внешней безопасности страны. Одновременно он указывает на то, что в последние годы ничего, вызывающего беспокойство, там не происходило.
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