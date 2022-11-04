TOK FM: совершенно не тот путь — польский эксперт оценил намерение Варшавы отгородиться от Калининградской области

Угроза миграционного кризиса на границе с Калининградской областью потенциально существует, однако строительство проволочного заграждения, которое в прошлом году оказалось полным провалом, не имеет никакого смысла, заявил польский эксперт Павел Цывинский. В беседе с TOK FM он объяснил, что это заграждение имеет скорее символическо-пропагандистское значение, потому что одно дело — это построить заграждение, а другое — разумно и реально подготовиться к угрозе.

На днях вице-премьер и глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о том, что принял решение построить временное заграждение на границе с Калининградской областью. Работы по строительству забора высотой 2,5 м и шириной 3 м началась в тот же день. Замминистра обороны Войцех Скуркевич объяснил, что польское правительство опасается «гибридных действий и дестабилизации границы между Польшей и Калининградской областью».

Задача нового заграждения будет заключаться в обеспечении безопасности страны. Именно такое решение было принято в связи с запуском рейсов с Ближнего Востока и из Северной Африки в Калининград, сообщает TOK FM.

«Я думаю, что когда речь заходит о самой угрозе, то такая ситуация может возникнуть.Такой потенциал существует», — оценил польский эксперт из Варшавского университета Павел Цывинский в беседе с радиостанцией.

Одновременно аналитик указывает на то, что такое решение польского правительства по охране границы — это совершенно «не тот путь». Он привёл в пример прошлогодний опыт использования колючей проволоки во время миграционного кризиса на польско-белорусской границе. «И оказалось, что это чревато полным провалом. Очень легко что-то похожее протаранить: к примеру, взять упавшее дерево и бросить его через проволоку, чтобы повредить её. В худшем случае её можно просто разрезать, потому что ведь это просто-напросто обычная проволока. Раз мы знаем, что это не сработало, строительство чего-то похожего во второй раз заставляет нас задаться вопросом, для чего мы это делаем», — разъяснил он.

По мнению Павла Цивиньского, строительство пограничного заграждения имеет смысл только тогда, когда обе страны с обеих сторон следят за тем, чтобы никто не дошёл до этого забора. «Однако когда одна страна помогает преодолеть это заграждение, идея его строительства совершенно бессмысленна. Следовательно, заграждение имеет скорее символическо-пропагандистское измерение. Это нужно для того, чтобы показать Польше, что что-то строится, что царит сплочённость и готовность. Одно дело — это построить заграждение, а другое — сделать это разумно и реально подготовиться», — резюмировал он.