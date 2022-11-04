TOK FM: совершенно не тот путь — польский эксперт оценил намерение Варшавы отгородиться от Калининградской области
На днях вице-премьер и глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о том, что принял решение построить временное заграждение на границе с Калининградской областью. Работы по строительству забора высотой 2,5 м и шириной 3 м началась в тот же день. Замминистра обороны Войцех Скуркевич объяснил, что польское правительство опасается «гибридных действий и дестабилизации границы между Польшей и Калининградской областью».
Задача нового заграждения будет заключаться в обеспечении безопасности страны. Именно такое решение было принято в связи с запуском рейсов с Ближнего Востока и из Северной Африки в Калининград, сообщает TOK FM.
Ссылки по теме
-
wPolityce: из-за возобновления рейсов в Калининград Польша решила срочно отгородиться от него забором
-
Gazeta.pl: заборы не помогут — в Польше раскритиковали строительство заграждения на границе с Калининградской областью
-
Polsat News: Польша укрепит границу с Калининградской областью на случай «миграционного давления»
-
«Лучше поздно, чем никогда»: евродепутат от Польши поддержала ужесточение визового режима для россиян