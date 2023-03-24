Польский министр по вопросам ЕС: санкции в отношении Белоруссии и России должны быть одинаковы
Во время визита в Брюссель вместе с премьер-министром Матеушем Моравецким на саммит Совета Европы министр по вопросам ЕС Шимон Шинковский вел Сенк сообщил журналистам, что во время встречи Польша потребует ужесточения санкций против России и что они также должны быть введены и в отношении Белоруссии, пишет TVP Info. «Ужесточение санкций также означает введение в отношении Белоруссии санкций, похожих на те, которые были введены в отношении России», — заявил он.
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