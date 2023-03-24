Польский министр по вопросам ЕС: санкции в отношении Белоруссии и России должны быть одинаковы

ЕС следует не только ужесточить санкции в отношении России, но и заняться вопросом Белоруссии, чтобы ограничения, введённые по отношению к ней, были аналогичны российским, заявил польский министр Шимон Шинковский вель Сенк. Политик также призвал положить конец санкционным лазейкам, которыми Москва до сих пор вовсю пользуется, сообщает TVP Info.

Во время визита в Брюссель вместе с премьер-министром Матеушем Моравецким на саммит Совета Европы министр по вопросам ЕС Шимон Шинковский вел Сенк сообщил журналистам, что во время встречи Польша потребует ужесточения санкций против России и что они также должны быть введены и в отношении Белоруссии, пишет TVP Info. «Ужесточение санкций также означает введение в отношении Белоруссии санкций, похожих на те, которые были введены в отношении России», — заявил он.

«Мы надеемся, что это решение наконец-то будет принято, но мы отдаём себе отчёт и в том, что это сложная задача, и скорее всего она не будет решена в ходе этого заседания Европейского совета», — подчеркнул Шинковский вель Сенк.

Польское правительство уже направило в ЕС запрос о введении санкций в отношении Минска в связи с преследованием и осуждением противников режима президента Белоруссии Александра Лукашенко. «Мы считаем предыдущие действия Белоруссии достаточными для того, чтобы ввести санкции в отношении этой страны, аналогичные экономическим санкциям в отношении России», — заявил ещё в начале месяца пресс-секретарь польского правительства Пётр Мюллер.

Одновременно он напомнил, что десятый пакет санкций, направленных против Москвы, содержал положение о том, что в ближайшее время Брюссель займётся вопросом санкций в отношении Минска.

В беседе с журналистами Шинковский вель Сенк также заявил, что Россия продолжает использовать лазейки в действующей системе санкций, и, по его мнению, это недопустимо. «Мы считаем, что нельзя давать своё одобрение на то, чтобы санкции можно было обойти — разными путями, — будь то экспорт автомобилей, торговля электроникой, дронами, мебелью, именно по этой причине санкции непоследовательны», — резюмировал он.