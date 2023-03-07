БЕЛТА: Лукашенко уверен, что Зеленский знал о подготовке диверсии в Белоруссии
Александр Лукашенко уверен, что Владимир Зеленский знал о подготовке диверсии в отношении российского самолёта на аэродроме под Минском. Как передаёт «БЕЛТА», белорусский президент отметил, что такие операции не проводятся без согласования с руководством.
«Вывод один. Я ещё как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский — просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как президент. Гнида потому, что он бегает вокруг Белоруссии, присылает к нам людей и просит, как я уже говорил: «Давайте заключим пакт о ненападении, давайте договоримся, у нас с вами нет никаких проблем». На что я говорил: «Мы не собираемся нападать». — «Нет, давайте подпишем договор под покровительством Организации Объединённых Наций, что вы на нас не нападёте». Вы слышали мои все эти заявления. И в это время… Что ж, вызов брошен», — заявил Александр Лукашенко.
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