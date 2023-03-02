Bloomberg: визит Лукашенко в Китай является знаком укрепления отношений Пекина и Москвы

Встреча Си Цзиньпина с Александром Лукашенко, который является союзником России, свидетельствует об объединении усилий Пекина и Москвы в противостоянии с Западом. Как пишет Bloomberg, это является последним признаком того, что Си проявляет более глубокий интерес к конфликту на Украине спустя год после того, как Россия начала спецоперацию.

Лидер Китая Си Цзиньпин принял с визитом белорусского лидера Александра Лукашенко, близкого союзника России. Как пишет Bloomberg, за переговорами внимательно наблюдает мировое сообщество в поисках признаков того, что Пекин укрепляет отношения с Москвой и её сторонниками в их противостоянии с Западом.

Белоруссия «полностью поддерживает выдвинутую Китаем инициативу», сказал Лукашенко Си Цзиньпину в Пекине в среду. Он имел в виду предложения Китая по международной безопасности, многие из которых нашли отражение в его мирной инициативе по Украине из 12 пунктов, опубликованной на прошлой неделе. Этот план был быстро отвергнут Киевом и его союзниками в США и Европе.

«Позиция Китая по украинскому кризису была последовательной и чёткой, — сказал Си Цзиньпин Лукашенко. — Мы должны придерживаться способов решения проблемы политическими средствами, отказаться от мышления времён холодной войны».

Встреча является последним признаком того, что Си проявляет более глубокий интерес к конфликту на Украине спустя год после того, как Россия начала спецоперацию. Президент России Владимир Путин заявил, что ожидает визита Си Цзиньпина в ближайшем будущем. Лукашенко также встретился с премьер-министром Ли Кэцяном, который выразил надежду, что Китай и Белоруссия смогут углубить «прагматичное сотрудничество» и «усилить коммуникацию и координацию в глобальных и региональных делах», не упомянув Украину.

Официальные лица США и Европы высказали озабоченность по поводу отказа Китая осудить конфликт и призвать Россию вывести свои войска. Китай неоднократно оправдывал действия Путина, а официальные лица США выражали обеспокоенность тем, что Пекин может направить оружие Москве.

США описали встречу как знак того, что Си Цзиньпин объединяется с Путиным после того, как было объявлено об «отсутствии ограничений» между двумя странами.

«Тот факт, что КНР сейчас взаимодействует с Лукашенко, который фактически уступил суверенитет России, является всего лишь ещё одним доказательством углубляющегося взаимодействия КНР с Россией», — заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Эта встреча является последней в череде дипломатических действий Си Цзиньпина, который стремился восстановить связи с союзниками США, такими как Германия и Австралия, а также провёл встречи с крупнейшими соперниками Вашингтона. Си Цзиньпин принял президента Ирана Ибрагима Раиси в Пекине через несколько дней после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен решил отложить запланированный визит в китайскую столицу.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил на прошлой неделе, что Пекин и Минск «совершили исторический скачок» после того, как Си Цзиньпин и Лукашенко подняли отношения до уровня «всеобъемлющего стратегического партнёрства, не подверженного влиянию политической конъюнктуры». Белоруссия — вторая страна после Пакистана, чьи отношения с Китаем описываются таким образом.

Помимо геополитических проблем, Китай и Белоруссия также имеют важнейшие торговые связи, большая часть которых проходит через Россию. Китай зависит от зарубежных поставок калийных удобрений примерно для половины своего годового спроса, при этом четверть грузов поступает из Белоруссии. Согласно таможенным данным, в прошлом году Китай импортировал 1,91 млн тонн калийных удобрений из Белоруссии, что на 9,1% больше, чем годом ранее.