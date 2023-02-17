Изоляция для товаров, но не людей — Rzeczpospolita прокомментировала действия польских властей по ограничению приграничного движения с Белоруссией

Польские власти грозятся закрыть все пропускные пункты с Белоруссией, которая стала выполнять роль «товарного склада», при помощи которого Москва имеет доступ к западным санкционном продуктам. Что вполне логично. Однако одновременно закрывать для белорусов возможность путешествовать на Запад не стоит, ведь иначе их лишат возможности увидеть «нормальный мир», а в Варшаву им придётся добираться через Стамбул, пишет Rzeczpospolita.

В прошлую среду в Белоруссии журналиста и активиста польского меньшинства Анджея Почебута приговорили к восьми годам тюремного заключения. В качестве ответной меры правительство Польши приняло решение закрыть пропускной пункт с Белоруссией в Бобровниках, пишет Rzeczpospolita. Издание напоминает, что уже ранее, во время миграционного кризиса, в ноябре 2021 года был закрыт погранпункт в Кузнице. В результате на сегодняшний день действующих пропускных пунктов между Польшей и Белоруссией осталось только два: пассажирский в Тересполе и грузовой в Кукурыках.

Более того, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не исключил возможности закрытия и оставшихся пропускных пунктов. «Я думаю, что это стоит рассмотреть. На самом деле у нас нет других инструментов, поэтому мы должны использовать те, которые находятся в нашем распоряжении», — сказал замминистра культуры и депутат от партии «Право и справедливость» Ярослав Селлин.

Rzeczpospolita пишет, что, по имеющейся у неё информации, в настоящее время решение правительства полностью закрыть границу с Белоруссией маловероятно. «Я думаю, что это была бы плохая идея. Необходимо искать пути, как нанести реальный удар по режиму Лукашенко, создать проблемы для его окружения. Однако нельзя закрыть страну, потому что люди оттуда должны приезжать и иметь возможность увидеть то, как выглядит нормальный мир», — сказал изданию источник из правящего лагеря.

Одновременно Rzeczpospolita указывает на то, что в 2008—2021 годах в Белоруссии было выпущено почти 150 тыс. «карт поляка». Обладатели этого документа получают годовую визу и, следовательно, часто путешествуют в Польшу. Поэтому если дело дошло бы до полного закрытия пассажирского сообщения также с Балтийскими странами, то белорусы оказались бы в изоляции, а из Гродно в Варшаву надо было бы ехать через Стамбул. Более того, такая поездка обошлась бы в несколько тысяч злотых только в одну сторону.

«Закрыть границу для пассажирских перевозок и оставить грузовые было бы плохим решением. Я поддерживаю закрытие границы, но прежде всего для грузовиков и поездов — надо остановить торговлю. Это следовало сделать ещё два года назад, после арестов лидеров польского меньшинства. А сегодня магазины в Гродно забиты товарами из Польши, а также из других стран ЕС, произведёнными для нужд польского рынка», — объясняет изданию активист Союза поляков Белоруссии.

В свою очередь, белорусский экономист Ярослав Романчук отмечает, что приостановка работы пропускных пунктов сказывается не только на «экономике Лукашенко», но и на контрабанде, к которой причастно его окружение. Rzeczpospolita напоминает, что сегодня Литва закрывает грузовой железнодорожный пропусной пункт Стасилос — Беняконие, главным образом славящийся контрабандой белорусских сигарет, который не был оснащён соответствующим рентген-оборудованием для поездов.

Несмотря на такие шаги, в самом ЕС до сих пор не согласован очередной пакет санкций против Белоруссии. Ряд стран, в том числе Франция ​​и Германия, хотят исключить из санкционного списка производство калийных удобрений, объясняя такую меру мировым продовольственным кризисом и экспортом удобрений в третьи страны. Литва, однако, категорически против таких смягчений, и тем самым она блокирует принятие очередного пакета ограничений. «Литовцы не хотят, чтобы Брюссель потом заставлял власти Вильнюса разрешить транзит белорусских удобрений через порт в Клайпеде», — говорит собеседник издания.

Безусловно, исключение калийных удобрений из санкционного списка стало бы спасательным кругом для самого Лукашенко. «Беларуськалий» — один из основных источников его доходов, который обеспечивает власть режиму Лукашенко. И сегодня крайне важно оказать давление на этот режим», — говорит Rzeczpospolita бывший белорусский дипломат Павел Латушка.

Издание, однако, подчёркивает, что, несмотря на напряжённые отношения, в первые 11 месяцев 2022 года товарооборот Польши с Белоруссией составил 12 млрд злотых. «Граница для людей должна быть открыта, но торговля — остановлена. Потому что Лукашенко стал для Путина складом, он реэкспортирует европейские товары в Россию. Польша, Литва и Латвия могут остановить это, закрыв границу для потока товаров и поставив условия Лукашенко. Пусть он освободит политзаключённых, в том числе Анджея Почебута», — резюмирует Латушка.