«Своя безопасность важнее»: экс-министр обороны Польши призвал не делиться с Украиной истребителями F-16

В плане оказания помощи Украине Польша ведёт себя образцово, ведь она передала соседу примерно 25% своей тяжёлой техники, говорит экс-министр национальной обороны Януш Земке. В интервью RMF24 он, однако, призвал повременить с передачей истребителей F-16, которые Польше пока нечем заменить, и одновременно порекомендовал не жалеть «отслужившие» МиГи.

«МиГ-29 мы должны отдать Украине, потому что со временем на их месте у нас всё равно будут более новые самолёты», — заявил в интервью RMF24 бывший министр обороны Януш Земке. По его словам, для эксплуатации этих самолётов у украинцев есть соответствующая логистика, более того, пилоты с ними хорошо знакомы.

«Я был бы осторожен. Что касается польской авиации, то она фактически базируется в основном на F-16. Я считаю, что мы должны в первую очередь думать о безопасности, когда речь заходит о собственной авиации. Пока у нас нет никаких самолётов, которые были бы в состоянии заменить F-16… Я думаю, что ещё на протяжении 2—3 лет у нас их не будет», — предупредил экс-министр. Он обратил внимание на то, что корейские самолёты только поступят в Польшу, более того, они не сразу смогут подняться в польское небо.

В беседе Януш Земке выразил уверенность в том, что подготовка контрнаступления с украинской стороны идёт полным ходом. По его мнению, Украина по-прежнему имеет большие потребности в военной технике, особенно современной. «К счастью, сейчас она доходит до Украины и постепенно до самого фронта. Украинцы готовят — насколько мы слышим — резервы, пополняют личный состав. Важны погодные условия… Я не думаю, что эти действия будут происходить на большом фронте, но на отдельных участках до контрнаступления украинцев дело обязательно дойдёт», — добавил он.

Одновременно Земке не считает, что помощь в виде западного оружия сможет открыть новую главу в украинском конфликте. «Они, безусловно, улучшают способность к действию, но я не стал бы их переоценивать, особенно масштабы этих поставок. Давайте будем помнить о том, что пока речь идёт о десятках танков, возможно, сотнях. Для наступательных операций необходимо намного больше техники... Состояние украинской армии, что касается оснащения, лучше. Это очень важно. Но это не тот масштаб, который удовлетворит украинцев», — разъяснил он.

Экс-министр уверен, что в плане оказания помощи Украине Польша ведёт себя образцово. «По моим подсчётам, мы передали Украине примерно 25 процентов тяжёлой техники, которая была у Польши», — подчеркнул политик. «Сегодня мы поступаем таким образом, что Украина получает от Польши сильную и конкретную помощь. Мы восполняем это западной техникой, в основном американской и корейской… не самой новой, о которой мы мечтаем. Её придётся подождать около 3—4 лет», — добавил он.

В беседе Земке также призвал польские власти к укреплению военно-морского флота страны. «Мы часто забываем, что мы морская страна и что наши интересы затрагивают море. Я считаю, что покупка трёх кораблей — это минимум. Что ещё вызывает некоторые опасения, так это отсутствие инвестиций, связанных с подводными лодками. В этом плане царит

поражающая тишина... Мы морское государство, у нас имеются интересы в Балтийском море, и не только в Балтийском море. Нам следует инвестировать в военно-морской флот», — отметил экс-министр в интервью RMF24.