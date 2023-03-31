Корвин-Микке: Польша — вероломная страна, ведь она нарушила условия выхода из Варшавского договора

Польша, которая ранее была в составе Варшавского договора, смогла стать членом НАТО при соблюдении ряда условий, которые она, однако, нарушила. В качестве последнего примера подобного вероломства польский политик Януш Корвин-Микке приводит появление на территории страны постоянного гарнизона армии США, пишет wPolityce.pl.
На странице посольства США в Варшаве в Twitter была опубликована информация о создании в Польше первого постоянного гарнизона американской армии, сообщает wPolityce.pl.
«Сегодня состоялось официальное учреждение U.S. Army Garrison, который станет первым постоянным гарнизоном армии США в Польше. В своей речи посол Бжезинский подчеркнул, что США привержены Польше и альянсу НАТО, а также то, что мы едины перед лицом российской агрессии», — говорится в твите.
Польский политик Януш Корвин-Микке не оставил это сообщение без внимания. Будучи одиним из лидеров партии «Конфедерация», он считает, что Польша нарушает условия выхода из Варшавского договора.
«Третья Речь Посполитая покинула Варшавский договор и присоединилась к НАТО при условии, что документы Варшавского договора будут засекречены на протяжении 25 лет; она нарушила это условие через 3 года. Второе условие запрещало создавать ПОСТОЯННЫЕ базы НАТО в Польше (именно поэтому эти 2 бригады США были на ротационной основе); мы как раз нарушаем это сейчас. Третья Речь Посполитая — вероломное государство», — написал в Twitter политик.
Портал обращает внимание на то, что Януш Корвин-Микке не в первый раз пытается вызвать шок, комментируя очень серьёзные темы. «Это либо сознательная стратегия привлечения внимания к себе, либо сознательное воплощение в реальность сценария, написанного кириллицей», — резюмирует wPolityce.pl.
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