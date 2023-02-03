Wprost Оригинал

Министр обороны Польши: чем сильнее будет наша армия, тем меньше мы рискуем на восточном направлении

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украинский конфликт не имеет решения, поэтому он будет длиться очень долго, уверен министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. В интервью Wprost он рассказал, что, хотя Польша находится в тесных отношениях с НАТО, в случае угрозы она будет готова сама себя защитить: она разместит армию на востоке страны и не отдаст ни кусочка польской земли.
Министр обороны Польши: чем сильнее будет наша армия, тем меньше мы рискуем на восточном направлении
АР

Главу Министерства обороны Польши Мариуша Блащака назвали «Человек года Wprost 2022», ведь именно благодаря его усилиям польская армия вошла в первую двадцатку престижного рейтинга Global Firepower крупнейших вооружённых сил мира, пишет издание. 

«Мы сегодня поддерживаем Украину, и сегодня именно мы выступаем ключом к успеху Украины. Без нашей поддержки весь процесс протекал бы иначе, и это стало бы смертельной угрозой для нашей страны», — объяснил он в интервью Wprost. 
 
Министр считает, что риск того, что украинский конфликт распространится на территорию Польши, существует. Более того, все в этом отдают себе отчёт. «…Однако чем сильнее Войско польское, тем он меньше», — добавил он. 
 
«Мы размещаем польскую армию на нашей восточной границе. Мы будем защищать каждый кусок польской земли. Мы находимся в очень тесных отношениях со странами НАТО. Одновременно мы понимаем, что как раз на нас ложится главная ответственность за защиту нашей Родины. Исходя из этого мы укрепляем польскую армию с целью сдерживания агрессора», — рассказал Блащак. 
 
В интервью он предупредил, что украинский конфликт будет длиться очень долго, потому что не видно никакого его решения, ведь суть всей проблемы заключается в желании России восстановить империю. 
 
Он также возложил ответственность за сегодняшнее положение дел на соседскую Германию. «Когда, думая о своей экономической выгоде, она покупала российские энергоресурсы, она тем самым предоставила возможность Путину направить эти доходы на вооружение. Благодаря этому у Кремля всё ещё имеются финансовые резервы и относительно мощная военная база, чтобы продолжать идти на запад и зхватывать Украину», — резюмировал в интервью Wprost вице-премьер Мариуш Блащак.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Wprost Польша Европа
теги
армия военная техника граница Польша Россия Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров