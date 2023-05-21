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Шольц назвал подготовку украинцев для F-16 долгосрочным проектом и сигналом для России

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что подготовка пилотов Вооружённых сил Украины к применению в бою F-16 и других истребителей станет долгосрочным проектом и сигналом для России.

Об этом, как сообщает портал t-online, он рассказал в кулуарах саммита «группы семи» в Хиросиме.

«То, что связано с подготовкой пилотов, — это долгосрочный проект», — сказал канцлер.

При этом он добавил, что проект по обучению украинских пилотов является «посланием России», свидетельствующим о продолжении поддержки Киева Западом в долгосрочной перспективе.

Также власти Великобритании сообщили, что летом начнут обучение украинских пилотов.

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