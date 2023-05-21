Шольц назвал подготовку украинцев для F-16 долгосрочным проектом и сигналом для России
Об этом, как сообщает портал t-online, он рассказал в кулуарах саммита «группы семи» в Хиросиме.
«То, что связано с подготовкой пилотов, — это долгосрочный проект», — сказал канцлер.
При этом он добавил, что проект по обучению украинских пилотов является «посланием России», свидетельствующим о продолжении поддержки Киева Западом в долгосрочной перспективе.
Также власти Великобритании сообщили, что летом начнут обучение украинских пилотов.