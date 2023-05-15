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Власти Великобритании сообщили, что летом начнут обучение украинских пилотов

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Британия летом начнёт обучение украинских пилотов, а также работает с другими странами над возможной отправкой F-16 на Украину.
Власти Великобритании сообщили, что летом начнут обучение украинских пилотов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщило британское правительство.

«Великобритания разработает новую программу обучения для украинских пилотов, чтобы поддержать их усилия по созданию новых украинских ВВС с использованием самолётов F-16. Этим летом мы начнём начальную лётную фазу для групп украинских пилотов, чтобы пройти базовую подготовку», — говорится в сообщении

Уточняется, что в 2022 году Великобритания подготовила 15 тыс. украинских военнослужащих. 

Также власти Британии сообщили, что работают с другими странами над возможной отправкой Киеву истребителей F-16.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен объявить о новом пакете помощи для Украины.

Британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что страна поставляет Украине достаточно дальнобойных ракет Storm Shadow, чтобы удовлетворить потребности украинской армии.

В Кремле, комментируя сообщения о таких поставках, заявили, что это потребует адекватного ответа от российских военных, которые будут принимать соответствующие решения.

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