Sky News: премьер Британии Сунак намерен объявить о новом пакете помощи Киеву

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен объявить о новом пакете помощи для Украины.

Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на британское правительство.

«Сунак объявит о новой военной помощи Украине в форме сотен зенитных ракет и сотен новых ударных дронов большой дальности», — говорится в сообщении.

Британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что страна поставляет Украине достаточно дальнобойных ракет Storm Shadow, чтобы удовлетворить потребности украинской армии.

В Кремле, комментируя сообщения о таких поставках, заявили, что это потребует адекватного ответа от российских военных, которые будут принимать соответствующие решения.