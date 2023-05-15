Sky News: премьер Британии Сунак намерен объявить о новом пакете помощи Киеву
Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на британское правительство.
«Сунак объявит о новой военной помощи Украине в форме сотен зенитных ракет и сотен новых ударных дронов большой дальности», — говорится в сообщении.
Британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что страна поставляет Украине достаточно дальнобойных ракет Storm Shadow, чтобы удовлетворить потребности украинской армии.
В Кремле, комментируя сообщения о таких поставках, заявили, что это потребует адекватного ответа от российских военных, которые будут принимать соответствующие решения.