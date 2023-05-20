Грушко: Россия будет учитывать в своём планировании намерение Запада передать F-16 Украине
- РИА Новости
Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
Он отметил, что сегодня отношения развиваются по «лестнице эскалации».
«Это будет учитываться во всех наших планах, и у нас есть все необходимые средства, чтобы достичь поставленных целей», — приводит ТАСС его ответ на вопрос о возможных поставках F-16 на Украину.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что истребители F-16 понадобятся Киеву в будущем.
Также сообщалось, что президент США Джо Байден на саммите G7 объявит о выделении нового пакета военной помощи Киеву.