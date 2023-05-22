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МИД Чехии: возможные поставки F-16 Киеву не связаны с украинским контрнаступлением

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Возможные поставки истребителей F-16 не связаны с украинским контрнаступлением.
МИД Чехии: возможные поставки F-16 Киеву не связаны с украинским контрнаступлением
  • © U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire

Об этом заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.

«Я не думаю, что этот вопрос напрямую связан с контрнаступлением, но мы должны защищать наш образ жизни», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Британия этим летом начнёт подготовку украинских пилотов.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что подготовка пилотов ВСУ к применению в бою F-16 и других истребителей станет долгосрочным проектом и сигналом для России.

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