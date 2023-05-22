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Боррель заявил, что скоро Евросоюз поставит Украине F-16

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз «скоро сможет поставить» Украине истребители F-16.
Боррель заявил, что скоро Евросоюз поставит Украине F-16
  • Gettyimages.ru
  • © guvendemir

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Борреля, в ЕС приветствовали решение G7 о подготовке к отправке истребителей на Украину.

«Это очень хорошая идея, это отличный шаг «семёрки», чтобы начать готовить условия для поставок истребителей. Подготовка пилотов уже началась, и я очень надеюсь, что мы скоро сможем поставить Украине этот вид оружия», — сказал он.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Британия этим летом начнёт подготовку украинских пилотов.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что подготовка пилотов ВСУ к применению в бою F-16 и других истребителей станет долгосрочным проектом и сигналом для России.

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