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Белый дом: США не приняли окончательного решения по передаче Украине своих F-16

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США ещё не приняли окончательного решения, передадут ли они Украине свои F-16, или это сделают страны Евросоюза, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Белый дом: США не приняли окончательного решения по передаче Украине своих F-16
  • РИА Новости

«Возможно, мы сосредоточимся на передаче самолётов третьими странами, но окончательного решения на этот счёт президент пока не принял», — приводит ТАСС слова Салливана в интервью телеканалу CNN.

Он отметил, что детали поставок истребителей, в том числе сроки, будут обсуждаться США и их союзниками.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Британия этим летом начнёт подготовку украинских пилотов.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что подготовка пилотов ВСУ к применению в бою F-16 и других истребителей станет долгосрочным проектом и сигналом для России.

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