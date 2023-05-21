Белый дом: США не приняли окончательного решения по передаче Украине своих F-16

США ещё не приняли окончательного решения, передадут ли они Украине свои F-16, или это сделают страны Евросоюза, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Возможно, мы сосредоточимся на передаче самолётов третьими странами, но окончательного решения на этот счёт президент пока не принял», — приводит ТАСС слова Салливана в интервью телеканалу CNN.

Он отметил, что детали поставок истребителей, в том числе сроки, будут обсуждаться США и их союзниками.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Британия этим летом начнёт подготовку украинских пилотов.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что подготовка пилотов ВСУ к применению в бою F-16 и других истребителей станет долгосрочным проектом и сигналом для России.