Белый дом: США не приняли окончательного решения по передаче Украине своих F-16
- РИА Новости
«Возможно, мы сосредоточимся на передаче самолётов третьими странами, но окончательного решения на этот счёт президент пока не принял», — приводит ТАСС слова Салливана в интервью телеканалу CNN.
Он отметил, что детали поставок истребителей, в том числе сроки, будут обсуждаться США и их союзниками.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Британия этим летом начнёт подготовку украинских пилотов.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что подготовка пилотов ВСУ к применению в бою F-16 и других истребителей станет долгосрочным проектом и сигналом для России.