Байден заявил, что США и союзники начнут обучать лётчиков ВСУ пилотированию на F-16
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Об этом Байден сказал в ходе пресс-конференции.
«Я сказал ему (Зеленскому. — RT), что США вместе с нашими союзниками и партнёрами намерены начать подготовку украинских лётчиков на истребителях четвёртого поколения, включая F-16», — цитирует американского лидера РИА Новости.
Американский лидер, кроме того, пообещал продолжать оказывать Украине всю необходимую помощь.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Британия этим летом начнёт подготовку украинских пилотов.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что подготовка пилотов ВСУ к применению в бою F-16 и других истребителей станет долгосрочным проектом и сигналом для России.