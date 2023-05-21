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Байден заявил, что США и союзники начнут обучать лётчиков ВСУ пилотированию на F-16

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Президент США Джо Байден заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Соединённые Штаты совместно с союзниками начнут подготовку лётчиков Вооружённых сил Украины, в том числе на истребителях F-16.
Байден заявил, что США и союзники начнут обучать лётчиков ВСУ пилотированию на F-16
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Об этом Байден сказал в ходе пресс-конференции.

«Я сказал ему (Зеленскому. — RT), что США вместе с нашими союзниками и партнёрами намерены начать подготовку украинских лётчиков на истребителях четвёртого поколения, включая F-16», — цитирует американского лидера РИА Новости.

Американский лидер, кроме того, пообещал продолжать оказывать Украине всю необходимую помощь.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Британия этим летом начнёт подготовку украинских пилотов.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что подготовка пилотов ВСУ к применению в бою F-16 и других истребителей станет долгосрочным проектом и сигналом для России.

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