Байден заявил, что США и союзники начнут обучать лётчиков ВСУ пилотированию на F-16

Президент США Джо Байден заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что Соединённые Штаты совместно с союзниками начнут подготовку лётчиков Вооружённых сил Украины, в том числе на истребителях F-16.

Об этом Байден сказал в ходе пресс-конференции.

«Я сказал ему (Зеленскому. — RT), что США вместе с нашими союзниками и партнёрами намерены начать подготовку украинских лётчиков на истребителях четвёртого поколения, включая F-16», — цитирует американского лидера РИА Новости.

Американский лидер, кроме того, пообещал продолжать оказывать Украине всю необходимую помощь.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Британия этим летом начнёт подготовку украинских пилотов.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что подготовка пилотов ВСУ к применению в бою F-16 и других истребителей станет долгосрочным проектом и сигналом для России.