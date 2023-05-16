«Уязвима для наших ЗРК»: военные эксперты — об опасности ракет Storm Shadow и способах борьбы с ними

Минобороны РФ сообщило о первом перехвате крылатой ракеты Storm Shadow британско-французского производства. С недавнего времени данные боеприпасы киевскому режиму поставляет Великобритания. Они применяются с самолётов и имеют дальность несколько сотен километров. За последние дни авиации Украины удалось нанести новым оружием несколько ударов по гражданским объектам Луганска. RT обсудил с военными экспертами опасность, которую представляют Storm Shadow, и способы противодействия этим ракетам.

Вооружённые силы России впервые перехватили британско-французскую авиационную ракету большой дальности Storm Shadow. Информация об этом опубликована в сводке Минобороны РФ.

Вместе с тем, по данным представительства ЛНР в СЦКК, утром 15 мая украинские формирования с помощью двух Storm Shadow нанесли удар по Луганску. Предположительно, под обстрел попала территория бывшего авиационного училища штурманов, где находятся жилые постройки и недавно отреставрированное здание кадетского корпуса.

Это не первый случай использования Воздушными силами Украины Storm Shadow для удара по гражданским объектам Луганска. Поставленное киевскому режиму оружие было применено 13 мая. Ранения получила мирная жительница 1943 года рождения и 51-летний мужчина.

12 мая Storm Shadow были применены для удара по предприятию полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милам» в Луганске. В результате ранения получили шестеро детей. Украинский бомбардировщик Су-24, который выпустил ракеты, и прикрывавший его истребитель Миг-29 были уничтожены истребителями ВКС России.

О передаче Storm Shadow киевскому режиму 11 мая сообщил британский министр обороны Бен Уоллес. Как считает глава Минобороны Соединённого Королевства, использование Storm Shadow позволит украинским войскам «оттеснить» российские подразделения с «суверенной территории Украины».

«Storm Shadow — это высокоточная ударная ракета большой дальности с обычной боевой частью. Она дополнит уже поставленные (Киеву. — RT) системы дальнего действия, включая HIMARS и ракеты «Гарпун», а также украинские крылатые ракеты «Нептун» и ранее переданные стране средства повышенной дальности действия», — сказал Уоллес, выступая в британском парламенте.

12 мая президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Лондон за передачу Storm Shadow. По данным американского телеканала CNN, британско-французские ракеты должны помочь ВСУ начать контрнаступление, о котором так много говорится последние месяцы.

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При этом, как отметили источники CNN из числа высокопоставленных западных чиновников, Лондон получил от Киева гарантии, что Storm Shadow может применяться только по объектам на территориях, которые принадлежали Украине до 2014 года. Дальность британско-французской ракеты превышает 250 км.

Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передача ВСУ Storm Shadow потребует «адекватного ответа» от российских военных.

В свою очередь, в МИД РФ отметили, что Великобритания продемонстрировала готовность «переходить любые границы и перевести конфликт на принципиально новый уровень с точки зрения разрушений и человеческих жертв».

В связи с этим Москва оставляет за собой право на принятие мер по нейтрализации угроз, которые могут возникнуть из-за применения киевским режимом крылатых ракет.

«Вся ответственность за последствия деструктивной активности Лондона целиком и полностью лежит на авторах и исполнителях этого безрассудного шага», — подчеркнули ранее в МИД РФ.

Об опасности оснащения ВСУ Storm Shadow и методах противодействия британско-французским ракетам RT рассказали военные эксперты.

— Что представляет собой Storm Shadow и чем она опасна?

Полковник в отставке военный обозреватель Виктор Литовкин:

— Storm Shadow — это серьёзное оружие, как и любая современная крылатая ракета. Ракета способна преодолевать сотни километров на пути к цели и нести боевую часть массой около 450 кг. Дальность Storm Shadow превышает 250 км и может достигать 600 км.

Ракета Storm Shadow

AFP

© RABIH MOGHRABI

Ракета предназначена для применения с самолётов. Носителем Storm Shadow может быть любой самолёт, который оборудован соответствующими узлами крепления и системой наведения. У Украины остались советские Су-24, Су-27 и МиГ-29. Все эти самолёты можно модифицировать под применение данной ракеты, причём в весьма короткий срок. Видимо, это и делается сейчас нашим противником при помощи британцев.

При желании Storm Shadow можно «осухопутить», то есть применять с наземных пусковых установок. Есть ли они сейчас у Киева, пока непонятно.

Эта британско-французская ракета является малозаметной. Она выполняет полёт на малых высотах, способна огибать рельеф, что объективно затрудняет вероятность её обнаружения радиолокационными станциями. Storm Shadow предназначена для ударов по складам с боеприпасами, складам горюче-смазочных материалов, пунктам управления и скоплениям войск.

Правда, сейчас мы видим, что это высокоточное оружие применяется режимом Зеленского по жилым домам. Это делается, чтобы запугать мирных жителей, вызвать панику, деморализовать людей, посеять неуверенность в том, что Россия сможет их защитить.

Главный редактор интернет-портала издания «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко:

— Скорее всего, Киев получил модификацию Storm Shadow, которая не подпадает под экспортные ограничения по дальности, зафиксированные в том, что называется режимом контроля за ракетной технологией. Согласно ему, государства не могут передавать кому-либо летательные аппараты, способные преодолевать более 300 км. Однако Лондон пошёл на такой шаг. Такой вывод я делаю на основе анализа обломков Storm Shadow в Луганске.

Storm Shadow — это умная ракета, фактически европейский аналог «Томагавка». В полёте она использует спутниковую навигацию, сканирует подстилающую поверхность, может маневрировать и наносить удары с разных направлений. Носителями являются, соответственно, европейские самолёты Typhoon, Dassault Rafale, Mirage 2000 и Tornado.

Я думаю, что британцы помогли украинцам переделать самолёты советского производства, включая Су-27, под применение Storm Shadow. Есть новость, что Великобритания откроет центр подготовки украинских лётчиков, но перспективы передачи британских и других западных самолётов пока очень туманны. Не стоит забывать и о том, что для их эксплуатации Киеву придётся строить новые взлётно-посадочные полосы и решать массу проблем с техобслуживанием.

Фрагмент Storm Shadow с заводским номером

РИА Новости

Опасность, как мне представляется, в том, что Storm Shadow можно адаптировать для запуска с земли примерно по тому же принципу, как это сделали американцы, приспособив планирующие авиабомбы для запусков с установок HIMARS (управляемые реактивные снаряды GLSDB. — RT).

Военный эксперт Алексей Леонков:

— Storm Shadow выполнена по технологиям пониженной радиолокационной заметности. Это выражается как в её аэродинамике, так и в широком применении композитов. По Луганску Storm Shadow применялась вместе с ракетой ADM-160B MALD, которая обеспечивала постановку помех на всём протяжении полёта, затрудняя таким образом её обнаружение и перехват.

Противник воспользовался тем, что Луганск является тыловым городом и, видимо, не был плотно прикрыт средствами ПВО. В любом случае Storm Shadow — это серьёзная угроза Российской Федерации.

Она уверенно летит более чем на 250 км, и у нас не должно быть иллюзий по поводу того, что противник якобы не будет применять её по другим городам, включая Курск, Орёл, Воронеж, Ростов-на-Дону, Брянск. Под ударом могут оказаться и белорусские города, включая Минск. Также Storm Shadow способна работать по морским целям.

Многие самолёты, оставшиеся у Киева, были переделаны под ракеты НАТО. В итоге украинский Су-24 способен нести две Storm Shadow, а МиГ-29 — одну ADM-160B MALD. Для применения с земли ВСУ способны использовать пусковые установки своего наземного комплекса «Гром-2». Однако для этого нужны не авиационные, а морские модификации Storm Shadow. При таком варианте применения дальность пуска может быть значительно больше, чем с самолёта.

— Как наши вооружённые силы могут противодействовать Storm Shadow?

Главный редактор интернет-портала издания «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко:

— Storm Shadow имеет аэродинамическую форму, действительно делающую ракету трудной целью. ЭПР (эффективная площадь рассеяния. — RT) у Storm Shadow может быть меньше, чем у так называемых самолётов-невидимок.

Учитывая, что она, как «Калибр», летит на высоте примерно несколько десятков метров, есть вероятность, что РЛС будут фиксировать её только на подлёте. Чтобы исключить такой сценарий, необходимо активнее применять самолёты ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения и управления).

Полковник в отставке военный обозреватель Виктор Литовкин:

— На мой взгляд, удары по Луганску лишь говорят о том, что бандеровцы не рискнули запустить Storm Shadow по нашим боевым позициям, так как понимали, что она с большой вероятностью будет перехвачена. Никакого иного смысла наносить этим дорогостоящим оружием удар по мирному городу, по жилым домам я не вижу.

Бороться с Storm Shadow могут все наши средства ПВО, в том числе не самая современная на первый взгляд «Оса-АКМ». Самое главное — это выдача целеуказания, бдительность на боевом дежурстве. Неуязвимых ракет не бывает. Тем более Storm Shadow является дозвуковой, её догонит любая вовремя выпущенная зенитная ракета.

Последствия взрыва Storm Shadow в Луганске, 15 мая

© Представительство ЛНР в СЦКК

Военный эксперт Алексей Леонков:

— При всех достоинствах Storm Shadow уязвима для наших ЗРК. Прежде всего это комплексы «Тор-М2», «Бук-М2» и «Бук-М3». Тот факт, что Вооружённые силы РФ сбили первую ракету, говорит о том, что мы смогли понять, как бороться с этой новой угрозой.

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук:

— Применение Storm Shadow вызвало большой резонанс. Во-первых, этим оружием был нанесён удар по мирному городу. Во-вторых, к нему в принципе необходимо относится очень серьёзно хотя бы по причине большой дальности и мощной боевой части.

В то же время необходимо учитывать, что ракета была создана около двух десятков лет назад. Характеристики Storm Shadow нам хорошо известны, и все современные ЗРК при необходимом уровне слаженности и взаимодействии с радиотехнической разведкой способны сбивать Storm Shadow. Это «Буки», «Торы», «Панцири», С-300, С-400.

Как мне представляется, удары по Луганску были пропущены из-за недостаточной слаженности. Дебютный перехват Storm Shadow позволяет сделать вывод о том, что работа над ошибками стала приносить свои плоды. Возможно, теперь будут сбиваться и носители этих ракет, причём до боевого пуска.