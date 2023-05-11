«Два удара крылатыми ракетами»: в МО РФ заявили о поражении «Искандерами» техники ВСУ

Российские военные нанесли удары крылатыми ракетами «Искандер» по скоплению личного состава, вооружения и военной техники одной из танковых бригад ВСУ в Балаклее. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. На других направлениях СВО за сутки вскрыты и уничтожены пункты временной дислокации украинских войск, а также поражены склады с боеприпасами. Кроме того, подразделения российского спецназа сорвали попытку ротации ВСУ на передовых позициях.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российские военные нанесли удар ракетами «Искандер» по военнослужащим и технике ВСУ.

«На Купянском направлении военнослужащими группировки войск «Запад» нанесено два ракетных удара крылатыми ракетами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по скоплению личного состава, вооружения и военной техники 112-й отдельной танковой бригады ВСУ в городе Балаклее», — сказал он.

Наряду с этим в полосе обороны 1-й танковой армии артиллерия сорвала попытку ВСУ провести разведку боем в районе Стельмаховки (ЛНР). В дополнение к этому огнём самоходной артиллерийской установки «Мста-С» уничтожен украинский миномётный расчёт.

Помимо этого, штурмовая авиация нанесла удары по расположению 14-й отдельной механизированной бригады в районе Ивановки и 103-й отдельной бригады территориальной обороны в Котляровке. Наряду с этим военные уничтожили один беспилотник противника, применив стрелковое оружие.

В свою очередь, начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что на Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки при поддержке артиллерии уничтожена разведгруппа противника. Кроме того, расчёт самоходного миномёта «Тюльпан» уничтожил пункт временной дислокации ВСУ.

Александр Гордеев, начальник пресс-центра группировки «Восток»

Наряду с этим на Запорожском направлении средствами воздушной разведки был вскрыт и уничтожен пункт временной дислокации украинских войск.

Помимо прочего, российские военные уничтожили при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» командно-штабную машину противника. Наряду с этим расчёт зенитно-ракетного комплекса «Тор» сбил украинский беспилотник типа «Лелека».

Как заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук, артиллерийские подразделения нанесли огневое поражение по районам сосредоточения живой силы и огневых средств противника.

В частности, расчёт РСЗО «Смерч» нанёс удар по скоплению боевой техники противника. Бомбардировочная авиация поразила опорные пункты и места временной дислокации националистов.

Наряду с этим силы и средства разведки группировки «Центр» обнаружили перемещение личного состава 25-й воздушной десантной бригады, 58-й мотопехотной бригады и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Силы противника поразили авиацией и артиллерией, ВСУ понесли потери в личном составе и технике.

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Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что ракетные подразделения нанесли удар по складу боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ в Краматорске и пункту временной дислокации 28-й механизированной бригады противника в Константиновке.

Артиллеристы, в свою очередь, ударили по скоплениям живой силы противника в районах Белой Горы, Артёмовска, Курахова и Авдеевки. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 105-миллиметровое буксируемое артиллерийское орудие M119 американского производства и 120-миллиметровый миномёт противника. Наряду с этим спецназ сорвал ротацию ВСУ.

«Подразделениями специального назначения Южной группировки войск вскрыта попытка ротации украинских подразделений ВСУ в Марьинке. Ударом артиллерии и танков замена личного состава на передовых позициях была сорвана», — сказал Астафьев, отметив, что противник понёс значительные потери в живой силе.

Наряду с этим бойцы спецназа уничтожили бронеавтомобиль и личный состав украинских подразделений на опорном пункте в Авдеевке.

Работа железнодорожных войск в зоне СВО

Четыре специальных бронированных поезда Железнодорожных войск Вооружённых сил РФ при выполнении боевых задач успешно отразили все атаки украинских диверсантов, рассказал ТАСС начальник Главного управления Железнодорожных войск Минобороны России генерал-лейтенант Олег Косенков.

По его словам, важнейшими боевыми задачами специальных поездов «Байкал», «Амур», «Волга» и «Енисей» являются сопровождение эшелонов с военными грузами и оперативное восстановление в случае необходимости повреждённых участков железнодорожных путей.

«Все имевшие место нападения диверсионно-разведывательных групп вооружённых формирований Украины на спецпоезда при выполнении ими задач успешно отражались с большими потерями для противника», — сказал Косенков.

Он также рассказал, что железнодорожные войска в зоне СВО занимаются технической разведкой, разминированием дорожных путей, восстановлением повреждённых участков, сопровождением военных грузов, наведением переправ, расчисткой завалов и выполнением земляных работ.

«Работа войск в зоне СВО обеспечивает надёжное техническое прикрытие сети железных дорог и направлений воинских перевозок», — заключил он.