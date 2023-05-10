В Харьковской области: в Минобороны РФ заявили об уничтожении украинского Су-27 силами ПВО

Российские средства противовоздушной обороны сбили самолёт Су-27 Воздушных сил Украины в районе города Изюма (Харьковская область). Наряду с этим ПВО за сутки перехватили четыре снаряда РСЗО HIMARS и уничтожили десять украинских беспилотников. В ходе нанесённых ВС РФ ударов были уничтожены пункт ремонта и восстановления вооружения и военной техники одной из бригад ВСУ, а также пункт управления.

Российские комплексы ПВО сбили украинский истребитель Су-27 в небе над Харьковской областью, в районе города Изюма, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Наряду с этим силы противовоздушной обороны за сутки перехватили в зоне СВО четыре реактивных снаряда системы HIMARS и уничтожили десять украинских беспилотников.

По данным МО, в общей сложности авиация, ракетные войска и артиллерия группировок российских войск за сутки поразили 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 119 районах.

В частности, в районе города Орехова (Запорожская область) был поражён пункт ремонта и восстановления вооружения и военной техники 65-й механизированной бригады ВСУ, а вблизи населённого пункта Петровское (ДНР) — пункт управления 107-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Обстановка на разных направлениях СВО

По информации Минобороны РФ, на Купянском направлении специальной военной операции ударами авиации и артиллерии группировки войск «Запад» поражены подразделения противника, располагавшиеся в районах ряда населённых пунктов Харьковской области. Кроме того, пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп.

Противник за сутки потерял здесь до 50 человек, две боевые бронированные машины и одну самоходную артиллерийскую установку «Акация».

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

На Краснолиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, а также огня артиллерии группировки войск «Центр» за сутки уничтожены до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, САУ «Акация» и гаубица Д-20.

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжили наступательные действия на северо-западной и западной окраинах Артёмовска. Подразделения воздушно-десантных войск тем временем сковывали действия противника на флангах.

В этом районе авиация в течение суток совершила два вертолётных и десять самолётных вылетов. Артиллерия группировки войск «Юг» выполнила 98 огневых задач.

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Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии были поражены подразделения 67-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах нескольких населённых пунктов ДНР, включая западные окраины Артёмовска.

За сутки здесь уничтожены более 240 украинских военных и наёмников, склад ракетно-артиллерийского вооружения 55-й артиллерийской бригады ВСУ, три бронемашины, четыре автомобиля и САУ «Гвоздика».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Угледар, Никольское и Водяное (ДНР), а также города Орехова (Запорожская область). Пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.

Как уточнили в Минобороны РФ, противник за сутки потерял в этом секторе до 70 военнослужащих, командно-штабную машину, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и гаубицу «Мста-Б». Наряду с этим в Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ.

На Херсонском направлении за сутки уничтожены до 80 украинских военных, четыре автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также склад боеприпасов 121-й бригады теробороны ВСУ.