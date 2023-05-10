Минобороны России сообщило о боях за северо-западную и западную окраины Артёмовска

Минобороны России сообщило, что штурмовые отряды продолжали освобождать северо-западную и западную окраины Артёмовска (Бахмута).

«На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали наступательные действия по овладению кварталами на северо-западной и западной окраинах города Артёмовска. Подразделения воздушно-десантных войск сковывают действия противника на флангах», — говорится в сводке Минобороны России.

Отмечается, что авиацией в течение суток в данном районе совершено десять самолётовылетов и два вертолётовылета.

Ранее появилась информация, что украинские военные несут большие потери в живой силе и технике из-за новой тактики российской артиллерии в Артёмовске.