Пресечено выдвижение резервов: в Минобороны РФ заявили об ударе по пунктам временной дислокации украинских войск

Минувшей ночью российские военные нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием по пунктам временной дислокации резервов ВСУ, а также складам боеприпасов, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, цели удара были достигнуты, а все назначенные объекты поражены. Как пояснили в МО, в результате ударов пресечено выдвижение резервов украинских войск, а также доставка боеприпасов в районы ведения боевых действий.

В Минобороны России сообщили об ударе высокоточным оружием по пунктам временной дислокации украинских войск.

«Сегодня ночью Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по пунктам временной дислокации резервов противника, а также складам боеприпасов», — заявили в пресс-службе МО.

Как подчеркнули в ведомстве, цели удара были достигнуты, а все назначенные объекты поражены. Отмечается, что в результате атаки было пресечено выдвижение резервов и доставка боеприпасов в районы ведения боевых действий.

По оценке Telegram-канала «Военная хроника», этот ракетный удар стал одним из самых масштабных за последнее время.

По предварительным данным аналитиков, только по военным целям в Киеве было выпущено 15 крылатых ракет Х-101 и Х-555, а общее количество ракет в залпе оценивается в 50—80 единиц.

Уточняется, что большинство выпущенных боеприпасов, в том числе Р-500 комплекса «Искандер-К», были нацелены на военные объекты в Днепропетровской и Харьковской областях, куда для анонсированного контрнаступления стягиваются резервы украинской армии.

Специалисты «Военной хроники» отмечают, что помимо крылатых ракет по объектам ВСУ было применено около 40 дронов типа «Герань-2».

Обстановка в зоне СВО

По данным Минобороны РФ, на Купянском направлении спецоперации ударами авиации и огнём артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения противника в районе населённых пунктов Берестовое и Синьковка Харьковской области. За сутки противник потерял здесь до 35 человек, один танк, два автомобиля и самоходную артиллерийскую установку «Акация».

На Краснолиманском направлении авиацией и артиллерией группировки войск «Центр» были поражены живая сила и техника противника вблизи н. п. Червоная Диброва и Невское (ЛНР). Уничтожены до 75 украинских военных, две боевые бронемашины, три пикапа, одна боевая машина РСЗО «Град» и две гаубицы Д-30.

На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части Артёмовска. Подразделения воздушно-десантных войск оказывали им содействие, сковывая действия противника на флангах.

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Как заявили в Минобороны, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии Южной группировки войск поражены подразделения противника в районах н. п. Часов Яр и Богдановка (ДНР).

«За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено пять самолётовылетов. Артиллерией группировки выполнены 73 огневые задачи, — сообщили в МО. — За сутки на данном направлении уничтожено более 465 украинских военнослужащих и наёмников, два танка, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», две гаубицы Д-20, а также две гаубицы Д-30».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ вблизи Угледара (ДНР) и Гуляйполя (Запорожская область). За сутки в этом секторе уничтожены более 90 украинских военных, склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица «Мста-Б».

На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей и две САУ «Гвоздика», а также склад боеприпасов 124-й бригады теробороны.

Авиация и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразила 72 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и военную технику в 94 районах. Среди уничтоженных объектов — склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили самолёт Су-25 воздушных сил Украины в небе над Херсонской областью. Наряду с этим за сутки перехвачено три реактивных снаряда систем «Ураган» и HIMARS, одна тактическая ракета «Точка-У», уничтожено десять украинских беспилотников.