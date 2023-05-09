Минобороны: потери ВСУ на Донецком направлении за сутки превысили 460 человек

Потери украинской армии на Донецком направлении за сутки превысили 460 человек, заявило российское Министерство обороны.

На данном участке ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также огнём артиллерии были поражены подразделения противника в районах Часова Яра и Богдановки.

В этом же районе авиация совершила пять самолёто-вылетов.

«За сутки на данном направлении уничтожено более 465 украинских военнослужащих и наёмников, два танка, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», две гаубицы Д-20, а также две гаубицы Д-30», — сообщило министерство.

В ночь на 9 мая российская армия нанесла сосредоточенный удар высокоточным оружием по местам временной дислокации резервов ВСУ.