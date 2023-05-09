Бомбардировочной авиацией: в Минобороны РФ заявили об ударе по переправе ВСУ на Краснолиманском направлении

Авиация группировки войск «Центр» нанесла удары по понтонной переправе украинских войск, заявили в Минобороны РФ. Также были поражены опорные пункты националистов. Наряду с этим военные из группировки «Запад» за сутки вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника, а также сорвали три попытки смены подразделений ВСУ на передовых позициях.

Сводки группировок войск

Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук заявил, что российская авиация нанесла удары по понтонной переправе и опорным пунктам украинских войск.

«Комплексы противовоздушной обороны уничтожили реактивный снаряд РСЗО HIMARS, а также беспилотный летательный аппарат ВСУ», — сказал он.

По его словам, разведка группировки «Центр» также вскрыла перемещение военных 25-й воздушно-десантной бригады и 58-й мотопехотной бригады украинских войск на червонопоповском участке и в районе Серебрянского лесничества.

Как рассказал Савчук, в результате огневого поражения авиацией и артиллерией противник понёс потери в личном составе.

В свою очередь, начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что российские военные уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ на Купянском направлении.

«Военнослужащие группировки войск «Запад» за сутки вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад ВСУ, а также сорвали три попытки смены подразделений ВСУ на передовых позициях в районах населённых пунктов Двуречное, Тимковка, Табаевка», — рассказал Зыбинский.

Также на russian.rt.com В Харьковской области: Су-34 ВКС России нанесли удар по пункту дислокации наёмников ВСУ в зоне СВО

Наряду с этим экипажи вертолётов Ка-52 и Ми-28 нанесли удары по районам сосредоточения личного состава 119-й и 127-й отдельных бригад территориальной обороны. Кроме того, огнём самоходной артиллерийской установки «Акация» уничтожено артиллерийское орудие Д-30 в районе Волчанска.

Помимо прочего, средства противовоздушной обороны уничтожили разведывательный беспилотник самолётного типа в районе населённого пункта Доброе Поле.

Взятие под контроль островов в устье Днепра

Агентство РИА Новости со ссылкой на осведомлённый источник сообщило о взятии под контроль подходов ко всем островам, находящимся в устье Днепра в Херсонской области.

«В настоящее время подходы ко всем островам в устье Днепра вблизи Херсона и на выходе в Днепровский залив находятся под полным контролем подразделений российской армии», — цитирует собеседника агентство.

Также по теме СЦКК: ВСУ нанесли удары из РСЗО по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка Армия Украины нанесла удары из РСЗО по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. По городу выпущено десять ракет. Об этом сообщило...

Также отмечается, что ранее в сети появились видеозаписи ударов планирующими боеприпасами по расположениям и опорным пунктам украинских войск на островах Черкесский и Большой.

Как сообщил источник РИА Новости, теперь украинских военных там нет, а все подходы контролируются. Собеседник агентства полагает, что у украинских войск нет шансов вновь закрепиться на островах.

Также сообщается о пресечении попытки украинских диверсантов высадиться на левый берег Днепра на семи скоростных катерах.

Обстрелы ДНР и ЛНР

За истекшие сутки украинские войска 39 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Противник применял при обстрелах реактивные системы залпового огня и артиллерию калибра 152 и 155 мм. В общей сложности выпущено 214 единиц различных боеприпасов. Под огнём оказались Донецк, Горловка, Широкая Балка, Яковлевка, Ясиноватая, Александровка и Еленовка.

По данным ДНР, ранены два мирных жителя, повреждено 18 жилых домов и два объекта гражданской инфраструктуры. Как уточнил мэр Горловки Иван Приходько, в результате обстрелов ВСУ пострадала школа. Кроме того, частично было обесточено село Озеряновка.

В свою очередь, в представительстве Луганской Народной Республики заявили, что ВСУ обстреляли населённый пункт Молодёжное с применением РСЗО HIMARS. Кроме того, МЧС республики сообщило, что мирный житель ЛНР получил тяжёлые травмы в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве в посёлке Камышеваха.